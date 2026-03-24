Javila je to u utorak TV mreža Al Arabiya, pozivajući se na izraelske novine Yedioth Ahronoth.

Izvori su rekli novinama da je vrhovni vođa, koji je imenovan nakon što je njegov otac Ali Hamnei ubijen u uvodnom napadu američko-izraelskog rata na Iran prošlog mjeseca, pristao brzo završiti rat u skladu s iranskim uslovima.

Nakon što je Iranu dao rok od 48 sati za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, američki predsjednik Donald Trump neočekivano je u ponedjeljak objavio da je naredio petodnevnu odgodu bilo kakvih vojnih udara na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu.

Rekao je da se razgovori, koje Iran negira da se održavaju, vode s “visokom ličnošću”, ali ne s vrhovnim vođom zemlje. Kasnije je Trump za Fox News rekao da bi se sporazum s Iranom mogao postići u roku od pet dana ili manje, dodajući da Iran želi postići dogovor.

“Stvari idu vrlo dobro”, izjavio je američki čelnik.

