Tabuti s posmrtnim ostacima deset žrtava genocida stigli su u Memorijalni centar Potočari, gdje će ostati do kolektivne dženaze i ukopa 11. jula.

Porodice žrtava dočekale su kolonu kako bi prenijele tabute u halu Memorijalnog centra, gdje će biti smješteni do dana kada će njihovi najmiliji pronaći konačni smiraj. Za mnoge porodice time se završava više od tri decenije duga potraga za posmrtnim ostacima njihovih najbližih.

Najmlađe žrtve imale su 20 godina

Među deset žrtava koje će ove godine biti ukopane nalaze se osobe koje su u trenutku smrti imale između 20 i 56 godina.

Čak trojica ubijenih imala su svega 20 godina. Najmlađa žrtva rođena je 1975. godine, dok je najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine.

Posmrtni ostaci pronađeni u više grobnica

Posmrtni ostaci žrtava pronađeni su na različitim lokalitetima, u sekundarnim i tercijarnim masovnim grobnicama na području Bratunca, Srebrenice i Zvornika.

U Memorijalnom centru Potočari okupile su se porodice koje odaju posljednju počast svojim najmilijima uoči kolektivne dženaze.

Još se traga za oko 950 žrtava

Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još se traga za oko 950 žrtava genocida.

Brojne porodice i dalje čekaju pronalazak dodatnih posmrtnih ostataka svojih najmilijih prije nego što daju saglasnost za njihov ukop, nadajući se da će uspjeti pronaći i posljednje dijelove njihovih tijela.