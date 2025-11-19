Tužna bečka priča : Austrija preživjela i poslala “Zmajeve” u šesti baraž (Video)

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa selekcijom Austrije u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo rezultatom 1:1.

“Zmajevi” su tako ostali bez direktnog plasmana na Mundijal i sada će morati kroz baraž da se izbore za to mjesto.

Austrijanci su započeli s većim posjedom lopte i pritiskom, a prvu veliku šansu imali su u 9. minuti, kada je Wimmer sa samo nekoliko metara udaljenosti šutirao glavom, ali lopta odlazi preko gola.

Uzvratili su “Zmajevi” na drugoj strani, kada je Memić probio po lijevoj strani i poslao povratnu, na koju nalijeće Bajraktarević i šutira, ali biva izblokiran i dobijamo korner.

Upravo iz tog kornera stigao je pogodak BiH. Nakon centaršuta iz kornera, lopta se odbila do Memića koji šutira, a lopta u gužvi dolazi do Harisa Tabakovića, koji se odlično snalazi i glavom šalje loptu u mrežu Austrijanaca.

Uslijedili su žestoki napadi Austrijanaca do kraja prvog poluvremena, ali ih je svaki put zaustavljao Nikola Vasilj.

Prijetio je Lienhart sa 20 metara u 36. minuti, dok je zaprijetio i Sabitzer tri minute kasnije, ali oba puta se ispriječila jedinica naše reprezentacije.

Imali su Austrijanci priliku u tom periodu igre da dođu do poravnanja, ali je u tim trenucima bila sreća na našoj strani.

Naime, Konrad Laimer je pogodio u 45. minuti, ali je njegov pogodak poništen zbog prekršaja koji je napravio u začetku akcije.

Sudija Joao Pinheiro nije na prvu reagovao, ali je nakon VAR-a poništio pogodak austrijskih fudbalera i s prednošću smo ušli u drugo poluvrijeme.

Austrijski fudbaleri su u drugom dijelu dodatno pojačali pritisak.

Ipak, prvu veliku šansu je imao Tabaković u 50. minuti, kada ga je pogodila lopta u petercu, nakon dodavanja Džeke, ali, nažalost, nije se najbolje snašao.

Prijetili su konstantno Austrijanci, ali su se naši reprezentativci dobro branili.

Ipak, u 77. minut se desio šok. Nakon ubačaja s lijeve strane, lopta pogađa prečku, a na odbijenu loptu se Gregoritsch snašao i pogodio mrežu naše reprezentacije za erupciju slavlja domaće reprezentacije.

Naši reprezentativci su ostali bez snage u finišu i nisu imali više prilika da dođu do pobjede i plasmana na Mundijal.

Držali su Austrijanci visoko presing i nisu nam dozvoljavali da uopšte stvorimo neku šansu kako bi došli do trijumfa.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine se okreće četvrtku, kada će se održati žrijeb baraža.

“Zmajevi” će u prvom meču baraža biti sigurno gost, a za plasman na Mundijal trebat će im dva trijumfa.

