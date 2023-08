Tužilaštvo nije preciziralo ključne detalje : Sud BiH vratio na doradu optužnicu protiv Dodika i Lukića

Sud Bosne i Hercegovine vratio je Tužilaštvu BiH na doradu optužnicu protiv predsjednika bh. entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika, i vršitelja dužnosti direktora Službenog glasnika tog entiteta, Miloša Lukića, javlja Al Jazeera.

Tužilaštvo je protiv njih 12. augusta podiglo optužnicu zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika, te se očekivalo izjašnjavanje Suda u zakonskom roku od 15 dana.

Međutim, Tužilaštvo u optužnici nije preciziralo ključne detalje, koje je krivično djelo počinjeno, te kakva je uzročno-posljedična veza onoga za što se Dodik i Lukić terete.

Nepoštivanje odluka visokog predstavnika kriminalizirano je odlukom Christiana Schmidta iz jula ove godine, a predviđena je kazna do pet godina zatvora.

“Možemo potvrditi da je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića koji se terete za krivično djelo neprovođenja odluka visokog predstavnika iz člana 203. a stavak 1. Krivičnog zakona BiH. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH”, stoji u kratkoj izjavi državnog tužilaštva.

Lukić, koji je optužen zajedno s Dodikom, direktor je Službenog glasnika Republike Srpske.

Podizanje optužnice rezultat je pokušaja vlasti Republike Srpske da donošenjem posebnog zakona u entitetskom parlamentu tokom juna blokiraju provođenje presuda Ustavnog suda BiH. Taj je zakon, koji je Narodna skupština RS-a donijela 27. juna, Schmidt poništio nekoliko dana kasnije koristeći svoje ovlasti. Istovremeno je nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH kojima je krivičnim djelom postalo neprovođenje, odnosno nepoštivanje njegovih odluka.

Kazna do pet godina zatvora

Za to je propisana kazna do pet godina zatvora kao i odredba da u slučaju osuđujuće presude osoba koja je osuđena automatski gubi pravo obnašanja dužnosti u svim tijelima zakonodavne, izvršne, pravosudne i upravne vlasti ili bilo kojem drugom tijelu koje se finansira iz budžeta.

Dodik je odluke visokog predstavnika ignorisao i 7. jula potpisao uredbu o stupanju na snagu zakona koji je Schmidt poništio, a Lukić je kao direktor Službenog glasnika dan kasnije tu odluku objavio.

Sada će se zbog toga obojica suočiti s krivičnim progonom bude li Sud BiH potvrdio optužnicu.

Američka ambasada u Sarajevu optužnicu je nazvala važnim korakom u provođenju vladavine prava, koja je “temelj svake demokratije”.

“Zakoni BiH vrijede za sve građane. Nijedan pojedinac ne stoji iznad zakona. Očekujemo od institucija Bosne i Hercegovine i svih građana da poštuju relevantne procese uključene u poštivanje tih zakona”, naveli su iz Ambasade SAD-a.

Reakcija iz Dodikovog kabineta

Iako se Dodik nije oglasio, iz njegovog kabineta su poručili kako je optužnica “kreacija američke ambasade u Sarajevu i direktno ambasadora Michaela Murphyja, kao i Velike Britanije i EU-a”. Prema njihovim riječima, “jedini cilj optužnice je poništiti institucije Republike Srpske izabrane voljom naroda na demokratskim izborima”.

Dodik se do sada suočavao s nizom istraga, podsjeća Hina, od sumnji za pranje novca odnosno kupovinu vile u Beogradu, pa do negiranja genocida počinjenog u Srebrenici. Niti jedna do sada nije dovela do podizanja optužnice.

