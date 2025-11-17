Tužilaštvo BiH skoro pet godina bez pomaka u istrazi ubistva Davida Dragičevića

U maju 2022. godine državni tužioci su već godinu dana istraživali ubistvo Davida Dragičevića, ali nisu napravili nikakve pomake u odnosu na entitetske kolege, pa je njegov otac Davor sedmicama protestovao ispred Tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Nakon sastanka sa tadašnjim vršiocem dužnosti Milankom Kajganićem, Davor je prekinuo protest, pokupio šatore i izjavio da mu je novi šef državnih tužilaca obećao da će istraga o ubistvu njegovog sina biti prioritet.

Tri i po godine kasnije, Tužilaštvo, koje vodi Kajganić, odbija dati informacije šta je do sada urađeno u istrazi.

Nakon ukupno sedam godina istrage, koju sada duže vode državni od entitetskih tužilaca, Davor ne krije ogorčenje.

“Pored svih relevantnih dokaza i izjava koje sam dao u Tužilaštvu BiH Ozrenki Nešković i Milanku Kajganiću, oni su za mene već odavno saučesnici u ubistvu moga sina Davida”, kazao je Davor.

Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine danas nije moguće dobiti bilo kakve zvanične informacije o istrazi koju, u predmetu ubistva Davida Dragičevića, vode od 14. aprila 2021. godine.

U ovoj pravosudnoj instituciji na svako pitanje u protekle četiri godine odgovaraju na isti način, bez bilo kakvih detalja ili konkretnih informacija. Upit Detektora od 6. novembra ove godine o tome u kojoj je fazi predmet i šta je urađeno od kada su ga preuzeli od Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koliko je svjedoka saslušano, a koliko potencijalno osumnjičenih, i šta je još ostalo da se uradi te kada se očekuje donošenje tužilačke odluke, ponovo je bez konkretnog odgovora.

“Od momenta preuzimanja predmeta pa do danas, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u kontinuitetu preduzima istražne radnje koje su propisane Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Kada bude donesena tužiteljska odluka, javnost će moći biti obaviještena”, odgovorili su iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

U telefonskom razgovoru sa glasnogovornikom Državnog tužilaštva Borisom Grubešićem novinari Detektora insistirali su na konkretnijim informacijama, s obzirom da istraga traje gotovo pet godina a javnost očekuje rezultate. Više informacija, rečeno je novinarima, nije moguće dobiti.

“Postupajući tužilac je procijenio da je ovo što se sada može podijeliti s javnosti”, rekao je Grubešić.

David Dragičević, dvadesetjednogodišnji student iz Banjaluke, ubijen je u martu 2018. godine. Njegovo tijelo pronađeno je, nakon višednevne potrage, na ušću rijeke Crkvene u Vrbas u centru Banjaluke 24. marta te godine.

Banjalučka policija je, zajedno sa predstavnicima Zavoda za sudsku medicinu, pokušala da Davidovu smrt okarakteriše kao nesrećan slučaj, lijepeći preminulom mladiću različite negativne etikete, tražeći u njima razloge smrti.

Policijska konferencija održana, ispostaviće se kasnije, bez znanja i dozvole Tužilaštva, izazvala je negodovanje porodice i prijatelja Davida Dragičevića, ali i javnosti u Banjaluci. Otpočeli su najmasovniji i najdugotrajniji protesti u istoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Na banjalučkom Trgu Krajine svakodnevno su se, do kraja te godine, kada je proteste silom prekinula policija, okupljali građani. Na nekoliko velikih protesta okupilo se više desetina hiljada ljudi. Javnost je tražila istinu u slučaju preminulog mladića. Banjalučko Okružno javno tužilaštvo je tek tri mjeseca nakon pronalaska tijela Davida Dragičevića otvorilo istragu ubistva protiv nepoznatih počinilaca. Istraga tog tužilaštva, do momenta preuzimanja predmeta od strane Tužilaštva Bosne i Hercegovine, takođe nije dala nikakve rezultate.

“U istragama je vrijeme ključno. Ako pričamo o periodu od sedam-osam godina, šanse za uspješno okončanje istrage su nikakve”, kazala je za Detektor advokatica iz Banjaluke Jovana Kisin Zagajac.

Kisin Zagajac navodi da je intrigantno to što nema nikakvih informacija o cijelom slučaju. Vjeruje da bi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do sada najradije zaključilo istragu, ali se plaši reakcije javnosti.

“Razlog zašto do danas nije donesena tužilačka odluka o obustavi istrage jeste isključivo strah Tužilaštva od reakcije javnosti. Istraga se formalno drži otvorenom, ali nemamo apsolutno nikakve informacije o tome da se zaista nešto i radi u tom predmetu”, kaže Kisin Zagajac.

Dejan Lučka iz banjalučkog Centra za ljudska prava objašnjava kako bi odgovor iz Tužilaštva u kojem ne žele otkriti nikakve detalje istrage imao smisla da je u njemu napisano i kako Tužilaštvo aktivno radi na predmetu a da se rezultati istrage očekuju uskoro.

“Međutim, kod nas, poslije ovoliko godina, mislim da odgovor realno znači: Ne znamo da li možemo da otkrijemo istinu, ni da li naša istraga može da poluči određene rezultate”, smatra Lučka.

On navodi i da se nameće zaključak, nakon svih ovih godina od ubistva Davida Dragičevića i početka protesta građana, da su institucije bile revnosnije u proganjaju grupe “Pravda za Davida” nego u otkrivanju istine o tome šta se desilo sa pokojnim Davidom, uz kontinuirano institucionalno nasilje nad porodicom i aktivistima, za šta je entitetska policija osuđena za diskriminaciju nad više učesnika protesta.

“Bojim se da se ovim šalje veoma loša poruka, ne samo Davidovoj porodici nego i svim drugim žrtvama i porodicama, da ne očekuju previše, ako ni ovakav slučaj, koji je pod lupom medija i javnosti, protesta, međunarodnih organizacija… ne dovede do okončanja istrage i eventualne optužnice, što svakako dodatno razara povjerenje u bilo kakvu pravnu državu”, objašnjava Lučka.

U neformalnoj grupi “Pravda za Davida”, čiji članovi i dalje insistiraju na “pravdi za Davida”, ogorčeni su radom pravosuđa Bosne i Hercegovine u slučaju ubistva Davida Dragičevića. Smatraju da je zbog smirivanja javnosti slučaj prebačen u Državno tužilaštvo, kao i da su tada očekivanja bila velika. Ispostavilo se, navodi Ozren Perduv iz ove grupe, da “Tužilaštvo BiH predmet mrcvari duže nego Okružno tužilaštvo u Banjaluci”.

“Nama su iz Tužilaštva BiH ranije saopštili da su oni jako zadovoljni poslom koje su njihove kolege u Banjaluci uradili. I time nam je sve rečeno. Zamislite, čak su nama poručili da ih obavijestimo ukoliko budemo mi imali neka nova saznanja, jer oni ‘znaju’ da i mi vodimo nekakvu istragu”, kazao je Perduv.

“Šta reći? Jedini zaključak koji donosimo jeste da je preuzimanje predmeta od strane Tužilaštva BiH bilo klasično zamazivanje očiju i kupovina vremena, i da je sve to zapravo dogovor entitskih i državnih vlasti, čiji je jedini cilj prikrivanje istine i opstrukcija”, dodao je.

Jedan od onih koji su sigurno saslušani u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine jeste Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića. On za Detektor ogorčeno navodi da su, gotovo osam godina nakon ubistva, ubice na slobodi a da pravosuđe nije ni korak bliže rješavanju slučaja.

“Tužilaštvo BiH smatram zločinačkom organizacijom. Takođe i sve institucije ove kanalizacije od BiH. Oni su direktno odgovorni za otmicu, mučenje i ubistvo mog sina Davida Dragičevića”, kazao je Davor Dragičević.

U slučaju ubistva Davida Dragičevića vođeno je nekoliko “paralelnih” suđenja, uglavnom po tužbama za klevetu. Za klevetu su bili tuženi i oslobođeni optužbe i roditelji Davida Dragičevića. Njih su, između ostalih, tužili u odvojenim procesima Milorad Dodik i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

Pred sudovima u Banjaluci bili su i brojni aktivisti koje je banjalučka policija prekršajnim prijavama teretila za kršenje javnog reda i mira i kršenje Zakona o javnom okupljanju. Zbog ubistva Davida Dragičevića sudovi u Republici Srpskoj održali su na desetine ročišta.

Glavnog suđenja za ubistvo, međutim, i dalje nema. I dalje se čeka podizanje optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Vladimir Kovačević (Detektor)