Tužilaštvo BiH donijelo odluku: Podignuta optužnica protiv Debeveca i Osmice

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca i bivšeg direktora OSA-e Osmana Mehmedagića, saznaje Istraga.ba.

Optužnica je dostavljena Sudu na potvrđivanje. Međutim, očekuje se da bi se Sud BiH nakon potvrđivanja optužnice mogao proglasiti nenadležnim i spustiti predmet na nivo federalnog pravosuđa.

Suspendovani predsjednik Suda BiH Ranko Debevec optužen je po najmanje četiri tačke optužnice i to za krivična djela zloupotreba položaja i ovlasti, primanje dara i povreda ravnopravnosti spolova. Tužilaštvo BiH će Debeveca teretiti da je od Zdravka Mamića, bivšeg šefa zagrebačkog Dinama koji je od hrvatskog pravosuđa pobjegao u BiH, primio skupocjeni sat u znak zahvalnosti što bh. pravosuđe nije donijelo odluku o njegovom izručenju Hrvatskoj. “Dar” koji je Mamić poslao Debevecu donio je biznismen Ljiljanko Palac. I Mamić i Palac su priznali svoje postupke. Sat nije pronađen prilikom pretresa stana Ranka Debeveca.

Osim ovoga, Debeveca je Tužilaštvo BiH optužilo da je od preduzeća Kramar iz Hercegovine dobio automobil marke “POLO”. Tužilaštvo BiH sumnja da je kompanija Kramar, također preko biznismena Ljiljanka Palca, uspjela isposlovati presudu kojom joj je omogućen povoljniji uvoz automobila u BiH. Zauzvrat je, kao mito, treća osoba, povezana sa predsjednikom Suda BiH, dobila automobil POLO.

Ranko Debevec je optužen i da je počinio krivično djelo “povreda ravnopravnosti spolova”, jer je, prema navodima Tužilaštva BiH, “proganjao” službenicu Suda BiH koja je odbijala da bude s njim u vezi.

I, na kraju, suspendovani predsjednik Suda BiH optužen je da je zajedno sa Osmanom Mehmedagićem, tadašnjim direktorom OSA-e, dogovorio prisluškivanje dva broja u Sudu BiH i to one brojeve koje su koristili Dežurni broj telefona koji su koristile sudije Suda BiH tokom dežura, odnosno, uglavnom od kraja radnog vremena do početka novog radnog dana. Drugi broj koristile su sudije za prethodni postupak Suda BiH. Te sudije su bile zadužene za izdavanje naredbi za pretrese i za određivanje pritvora. Tužilaštvo tvrdi da su se Debevec i Mehmedagić udružili kako bi dobili sve potrebne dokumente za praćenja četiri telefonska broja (dva u sudu i dva u Tužilaštvu BiH). Po Zakonu o OSA-i predsjednik Suda potpisuje naredbe OSA-i za praćenje telefona.

Bivši direktor OSA-e Osman Mehmedagić optužen je i zbog toga što je izdao tri počasne iskaznice OSA-e. Iskaznice su izdate ugostitelju sa kriminalnim dosjeom Denisu Stojniću, bivšem sekretaru Ministarstva vanjskih poslova BiH Adiju Hadžikapetanoviću (u međuvremenu preminuo) i direktoru Ureda za borbu protiv korupcije KS Erduanu Kafedžiću.

