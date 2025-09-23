Turski predsjednik Erdogan o Gazi u UN-u: Ovo je najniža tačka čovječanstva

Na samom početku, izrazio je nezadovoljstvo što je palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu zabranjen dolazak u New York.

“Za ovom govornicom stojimo u ime 86 miliona građana Turske, ali i u ime palestinskog naroda čiji se glas nastoji ugušiti. Pozivam sve države koje to još nisu učinile da priznaju Palestinu. Dok mi ovdje govorimo, Izrael ubija civile u Gazi, a broj poginulih prešao je 65.000”, rekao je Erdogan, dodajući da se i dalje ne zna tačan broj ljudi koji su zarobljeni pod ruševinama.

Tokom obraćanja pokazao je i fotografiju iz Gaze, naglasivši da se nevini ljudi danas ubijaju ne samo oružjem, već i glađu.

“U 21. stoljeću, u svijetu koji sebe smatra civilizovanim, ljudi umiru jer nemaju hrane. Pogledajte ovu fotografiju – žene koje stoje s praznim loncima. Postoji li opravdanje za ovakvu brutalnost u 2025. godini? Ovo je sramota koja se svakodnevno ponavlja. Čak ni osoblje UN-a u Gazi nije bilo zaštićeno”, istakao je Erdogan.

Poručio je da se mora reagovati na izraelske prijetnje i ponovio da je Jerusalem sveto mjesto za tri monoteističke religije.

“Ne možemo dalje s ovim ludilom. Potrebno je hitno primirje, napadi moraju prestati. Svako ko šuti, zapravo odobrava barbarstvo. Danas je trenutak da svijet stane uz Palestince i uz čovječanstvo. Ono što gledamo je politika genocida i masovnog ubijanja, opravdana pričom o 7. oktobru. Dok se Gaza ruši, Zapadna obala se postepeno okupira. Ovo je najniža tačka čovječanstva, zločin kakav svijet nije vidio u posljednjih stotinu godina”, zaključio je Erdogan.

(Kliker.info-Vijesti)