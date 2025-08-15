Turistički rekord u Sarajevu: Smještajni kapaciteti gotovo popunjeni pred SFF, gosti oduševljeni gradom
Sarajevo bilježi rekorde po posjećenosti i ovo ljeto. Iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo kažu da je popunjenost smještajnih kapaciteta do 90 posto.
“Sve zavisi kojim kanalima dolaze turisti. Što se tiče individualaca, oni su šaroliki, preferiraju hotele, oni koji žele da uživaju u autentičnom duhu Sarajeva ostaju duže vremena i žele da se osjete kao lokalci, da doručkuju što i mi i da sebi organizuju dan”, navela je Emina Torić, turistički vodič.
Ponuda smještaja svake godine se širi, više je prijavljenih kreveta i prenoćišta iako dio tržišta još uvijek ostaje u sivoj zoni.
“Sarajevo svake godine napreduje od sedam do 10% u ponudi i registraciji kreveta, prenoćišta. Naravno ne izostavljajuči ni sivu zonu koja nam je i dalje rak raka koja nije riješena, mada mi imamo povećan udio prijavljenih prenoćišta kako u TZKS tako i u opštinama”, naglasio je Haris Fazlagić, direktor Turističke zajednice KS.
U julu je najviše turista stiglo iz Turske, Saudijske Arabije, Hrvatske i Srbije, međutim, sada možemo očekivati i goste iz drugih zemalja.
“Filmovi koji se prikazuju na SFF-u iz određenih zemalja određuju u najvećoj mjeri da će iz tih država u Sarajevo doći filmski radnici, posjetioci, novinari… Prema našim procjenama tu bude više od 30.000 ljudi što naših ljudi, što vizitora, što naših ljudi koji žive u inostranstvu, jer je sada najveća koncentracija, puno outdoor dešavanja i SFF”, dodao je Fazlagić.
Festival nije jedino što privlači goste našem glavnom gradu.
“Strašno mi se sviđa grad i njegova multietničnost. Svi s kojima smo se sastali su bili vrlo dragi i to je dobra stvar”, “Došao sam odmor s prijateljem. Ostajemo sedmicu. Nakon toga idemo u Hrvatsku i Italiju. Prvi put smo u Bosni i prelijepo je. Vrijeme je izvrsno i vruće, ali tu smo zbog odmora i uživanja zato je ok, “U BiH smo stigli jutros, počeli smo istraživati grad u potrazi za vodom i vidjeli smo prelijepa i posebna mjesta. Bio sam u Crnoj Gori i imam uvida i mogu uporediti izvanredna mjesta”.
Da je Sarajevo izvanredno potvrđuju i turisti koji mu se vraćaju.
Bez obzira na to dolaze li zbog festivala, historije ili dobrog odmora, vraćaju se kućama sa najljepšim utiscima. A kako se ponuda i sadržaji šire, očekuje se da će Sarajevo i u narednim sezonama ostati jedna od najpoželjnijih destinacija.
