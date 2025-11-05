Tuga i nevjerica u Tuzli, zahvaljujući vatrogascima i policajcima izbjegnuta još veća tragedija (VIDEO)

Tuga i nevjerica preplavile su Tuzlu. Ljudski životi su izgubljeni, mnogo je i povrijeđenih. Izrazi saučešća stižu sa svih strana Bosne i Hercegovine i regiona. Svi nude podršku i pomoć, tražeći način da barem malo ublaže bol koju je ova zajednica jutros probudila.

Požar u tuzlanskom Domu penzionera jedan je od najtežih događaja koji je zadesio grad posljednjih decenija. Plamen koji je zahvatio sedmi sprat ove ustanove, uprkos brzoj reakciji službi zaštite i spašavanja nije spriječio gubitke života. To su bile osobe treće životne dobi, nemoćne da se brinu same za sebe.

Više od 30 osoba povrijeđeno je – većinom zbog udisanja dima, iscrpljenosti i šoka. Među njima su i oni koji su pomagali: policajci, vatrogasci, radnici Doma penzionera. Ljudi koji su, bez razmišljanja, ušli u dim, toplinu i haos – samo da spase druge.

Nakon tragedije, direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović podnio je neopozivu ostavku. U ranim jutarnjim satima održana je vanredna sjednica Kolegija Gradskog vijeća.

Tišina na početku – minuta šutnje – bila je glasnija od svake riječi. Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća izrazili su duboko saučešće porodicama i zahvalili svima koji su učestvovali u spašavanju, u noći u kojoj je svaka sekunda bila dragocjena.

“Preko 60 osoba je trebalo evakuisati sa sedmog i šestog sprata, što su uglavnom vatrogasci i policajci uradili. Trebalo je biti tamo da vidite te ljude i sve nas koji smo bili, na koji način se stavlja život drugih ispred svog života, da bi se spasio život. Vjerujte, to mogu samo veliki ljudi”, istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle (SDP).

Sve službe zaštite i spašavanja bile su na terenu. Vatrogasci i policajci su dolazili direktno od kuće, u civilu, bez pripreme, samo da pomognu. Policajci su izvodili ljude iz objekta kroz gust dim, pazeći da dobiju odgovarajuću pomoć. Ljekari i medicinske sestre su čekali već spremni.

“Svaka naša intervencija sa smrtnim ishodom veoma je nezgodna, da tako kažem. Morate potisnuti sve svoje emicije ustranu i prolaziti pored smrtno stradalih lica. Normalno da umor i ne osjetite u želji da spasite što više ljudi. Da nije bilo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su došli da nam pomognu prilikom evakuacije, cifra stradalih bi bila mnogo veća”, rekao je Jasmin Jahić, starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.

“U pitanju su bile respiratorne smetnje, promuklost, kašalj, dosta ih je bilo i fizički iscrpljeno jer su pod velikim opterećenjem, posebno vatrogasci s teškom opremom – koja im je sama od sebe opterećenje – nosili pacijente sa šestog-sedmog sprata, što je bilo fizički jako zahtjevno”, naglasila je Lejla Kuluglija Memišević, načelnica službe Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.

Osobe koje su boravile u Domu penzionera su tokom noći premješteni na sigurno na niže spratove. Crveni križ im donosi potrepštine, ali i toplu riječ, zagrljaj, prisustvo. I psiholozi su im na raspolaganju, pomažući da se nose sa šokom i strahom. Važni je naglasiti da su u cijeloj borbi za spašavanje života učestvovali i građani koji su samoinicijativno pristizali u pomoć. To pokazuje koliko je važno jedinstvo. Takvo jedinstvo daje snagu i ohrabrenje.

