Američki predsjednik Donald Trump obrušio se jučer na Tuckera Carlsona, Megyn Kelly, Candace Owens i Alexa Jonesa, koji su ga žestoko kritizirali nakon prijetnje da će “cijela civilizacija umrijeti”.

“Znam zašto su Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones godinama protiv mene, posebno zbog toga što misle da je sjajno da Iran, država koja je glavni sponzor terorizma, ima nuklearno oružje – zato što imaju jednu zajedničku stvar, nizak IQ. To su glupi ljudi, oni to znaju, njihove obitelji to znaju i svi ostali to znaju!

Pogledajte njihovu prošlost, pogledajte njihov dosje. Nemaju što je potrebno i nikada nisu imali! Svi su izbačeni s televizije, izgubili su svoje emisije i više ih ni ne zovu na TV jer nikoga nije briga za njih, oni su LUĐACI, PROVOKATORI i reći će bilo što potrebno za malo “besplatne” i jeftine promocije. Sada misle da dobivaju neke “klikove” jer imaju trećerazredne podcaste, ali nitko ne govori o njima, a njihovi stavovi su suprotni MAGA-i – inače ne bih pobijedio na predsjedničkim izborima s UVJERLJIVOM POBJEDOM.

MAGA se slaže sa mnom i upravo je CNN-u dao 100% rejting odobravanja za “TRUMPA”, a ne za mahnite budale poput Tuckera Carlsona, koji nije uspio ni završiti fakultet, bio je slomljen čovjek kada je dobio otkaz na Foxu i nikada se nije oporavio – možda bi trebao posjetiti dobrog psihijatra!”, napisao je, između ostalog, Trump.

Carlson odgovorio: Vrijedi se prisjetiti priče o telefonskom seksu

Tucker Carlson danas je odgovorio Trumpu. Objavu s njegove stranice Tucker Carlson Network prenosimo u cijelosti:

“On je u teškoj situaciji

Mainstream mediji o ovome nikad ne izvještavaju, ali izraelska vlada ima dugu povijest ucjenjivanja američkih predsjednika.

Možda se najšokantniji primjer dogodio 90-ih, kada je Izrael koristio snimke telefonskog seksa Billa Clintona i Monice Lewinsky kao sredstvo pritiska kako bi natjerao Clintona da oslobodi osuđenog špijuna Jonathana Pollarda iz zatvora. Ne šalimo se. To se stvarno dogodilo.

Vrijedi se prisjetiti te priče o telefonskom seksu dok predsjednik Trump pokušava okončati rat s Iranom. Kao i mnoge druge stvari koje je Izrael učinio, to pokazuje da je američki “posebni saveznik” spreman igrati vrlo prljavo kako bi ostvario svoje ciljeve.

Kampanje financirane mračnim novcem, iznude, fizičke prijetnje, pa čak i atentati. U njihovom anti-kršćanskom svjetonazoru cilj uvijek opravdava sredstva. Nemaju problem s uništavanjem života.

Trenutni prioritet Izraela je osigurati da se Operacija Epic Fury ne zaustavi. Znaju da je činjenica da SAD vodi njihov rat najbolja prilika za širenje granica i postajanje globalnom supersilom, a mirovni sporazum bi im pokvario plan.

Sudeći prema prošlosti te zemlje, njezini su čelnici bez sumnje spremni ići koliko god daleko treba kako bi osigurali da krvoproliće potraje. To bi moglo značiti ucjenu u stilu Clintona protiv Trumpa ili nešto daleko morbidnije.

“Zastrašujuća mogućnost drži Trumpa budnim noću”

Ne znamo sa sigurnošću događa li se to, ali sama mogućnost dovoljno je zastrašujuća da predsjednika drži budnim noću. Pod pritiskom je kakav većina ljudi ne može ni pojmiti, dok ga fanatični pristaše Izraela nemilosrdno napadaju svaki put kad se i najmanje udalji od agende njihove omiljene zemlje.

Njihova bestidna upornost dovoljna je da izludi i čovjeka poput Donalda Trumpa. Ustrajni su kao i bilo koja skupina u povijesti, bez obzira na to koliko ih je Bijela kuća u prošlosti dobro tretirala. Nikada nisu zahvalni, uvijek traže više i odbijaju predsjedniku dati i najmanji prostor za disanje. To je neumoljiv pritisak po cijelom terenu.

Odlučili smo pisati o ovome nakon što je Trump objavio objavu na Truth Socialu u kojoj napada našu tvrtku, Megyn Kelly, Candace Owens i Alexa Jonesa, iako su ga svi oni godinama podržavali. Umjesto da se upuštamo u sitno prepucavanje, želimo predsjedniku dati malo razumijevanja.

Suočen je s pritiskom koji je dovoljno mračan da ga natjera da odustane od svojih predizbornih obećanja i pretvori se u upravo onakvog političara kakvog je nekoć obećao uništiti. Ne bi dopustio da se to dogodi da njegovi osobni ulozi nisu zaista visoki. Nadamo se da će to prevladati”, stoji u objavi.

Tucker Carlson je jedan od najpoznatijih američkih konzervativnih komentatora i bivša zvijezda Fox Newsa, gdje je godinama vodio jednu od najgledanijih političkih emisija u SAD-u. Poznat je po oštroj retorici, kritici establišmenta i često kontroverznim stavovima o vanjskoj politici, uključujući skeptičan odnos prema američkim intervencijama u inozemstvu.

