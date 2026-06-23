Dugogodišnji konzervativni komentator Tucker Carlson objavio je da prekida sve veze s Republikanskom strankom, naglašavajući da GOP (Velika stara stranka) više uopće ne predstavlja njegove stavove, javlja Axios.

Ova javna podjela jasno ocrtava produbljivanje podjele unutar široke MAGA koalicije koju je okupio predsjednik Donald Trump. Trumpov rat protiv Irana, kao i način na koji njegova administracija rješava ekonomiju, nastavljaju duboko dijeliti same republikance.

“Odlazim”, rekao je Carlson u epizodi podcasta “Ne može se cenzurirati”. Emisija je emitirana u četvrtak, ali je tek jučer masovno odjeknula na internetu. “A ako ja odem, mislim da i mnogi drugi ljudi odlaze.”

“Republikanci su izdali birače zbog Izraela”

Carlson je bio uporan u tome da stranka više ne može računati na njegovu podršku u budućnosti, optužujući stranačko rukovodstvo za izdaju baze u korist Izraela.

„Ne bih podržao Republikansku stranku. Nema šanse da bih više podržavao Republikansku stranku“, rekao je Carlson, dodajući da je Republikanska stranka „izdala“ birače stavljajući nacionalnu sigurnost Izraela ispred američke.

„Kako bih ja, ili bilo koji drugi američki birač, mogao podržati političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama? Stranku koja stavlja interese strane zemlje iznad interesa vlastitih građana? Jednostavno ne možete glasati za takve ljude, a ni ja neću“, rekao je Carlson.

Okreće leđa oboma

Komentator je istakao da je 35 godina bio žestoki zagovornik i branitelj Republikanske stranke, ali da to jednostavno više ne može.

S druge strane, Carlson je napomenuo da ni ne pomišlja da podrži demokrate i priznao da nije ni siguran za koga će glasati na predstojećim izborima.

Optužbe za antisemitizam i kritike ratne politike

Carlson pripada konzervativnom pokretu koji čvrsto vjeruje da su Sjedinjene Države ratovale s Iranom isključivo na poticaj izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Treba podsjetiti da je ovu tezu djelimično podržao Marco Rubio ubrzo nakon početka napada.

Carlsonovi kritičari već dugo javno tvrde da su njegovi stavovi antisemitski.

Ko je Tucker Carlson?

Tucker Carlson (57) jedan je od najuticajnijih i najkontroverznijih američkih desničarskih medijskih komentatora u posljednjim decenijama. Karijeru je gradio u štampanim medijima i na radiju, ali je globalnu slavu i ogroman politički uticaj stekao na Fox Newsu. Tamo je od 2016. do 2023. godine vodio emisiju Tucker Carlson Tonight, koja je godinama bila najgledanija emisija na kablovskim vijestima. Kroz nju je oblikovao agendu američke desnice, otvoreno podržavao politiku Donalda Trumpa i postao ključni glasnogovornik pokreta MAGA, promovirajući populističke stavove, oštru antiimigrantsku retoriku i teorije zavjere.

Njegova era na Foxu naglo je završila u aprilu 2023. godine kada ga je mreža otpustila, ubrzo nakon što je Fox pristao platiti ogromnih 787,5 miliona dolara odštete u tužbi za klevetu zbog namještanja predsjedničkih izbora. Nakon što je napustio televiziju, Carlson je pokrenuo vlastitu nezavisnu medijsku mrežu i izuzetno gledani podcast na društvenim mrežama. Njegovo putovanje u Moskvu početkom 2024. godine, gdje je dao dvosatni, javno kritikovan intervju s Vladimirom Putinom, samo je učvrstilo njegove proruske stavove i protivljenje američkoj pomoći Ukrajini.

Iako je godinama bio poznat kao Trumpov najvjerniji medijski saveznik, Carlson je vremenom počeo javno dovoditi u pitanje smjer kojim Bijela kuća ide. Njegov posljednji potez – potpuno okretanje leđa Republikanskoj stranci i napuštanje koalicije MAGA – kulminacija je tog tinjajućeg nezadovoljstva, prvenstveno potaknutog Trumpovim ulaskom u rat s Iranom i ekonomskom politikom administracije.

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