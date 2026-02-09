Trumpovo viđenje svijeta savršeno odgovara bh. političkim (kvazi)elitama. Zato sa smiješkom na licu i hrle u Washington

Ono u što se moderan svijet politički pretvara u Bosni i Hercegovini se događa već 30 godina. Mi smo pretače svih današnjih anomalija i onoga u što se svijet pretvara pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Izostanak bilo kakvih pravnih i zakonskih ograničenja (Trump je sam kazao kako ga međunarodno pravo ne zanima, nego samo njegov moral?!), rušenje bilo kakve pomisli istinske demokracije (Trumpu nije strano kazati kako im ne trebaju izbori za Kongres na sredini njegovog mandata ili kako treba prekrojiti izborne jedinice da bi išle u korist republikancima), nepotizam i klijentelizam na svakom koraku, ‘zakon jačega’, besramno bogaćenje ionako prebogatih političkih (kvazi)elita na račun ionako osiromašenih žitelja, post-truth društva (gdje je vlastita percepcija stvari važnija od istine za koju više nitko na najvišim pozicijama ne mari)… Ovo su obilježja novog svjetskog poretka pod Trumpom, koji itekako odgovara regionalnim silama s Istoka, a itekako urušava ono što se nekada znalo kao uređeni Zapad.

A sve ovo je svakodnevica u postdaytonskoj Bosni i Hercegovini. I, logično, kako su domaće političke (kvazi)elite današnji svijet dočekale s velikim osmijehom na licu.

Dodikov populizam na najjačem

A u kojem smjeru sve to ide i kako se u tome snalaze bh. političari vidi se najbolje ovih dana. Naime, nekadašnji predsjednik Republike Srpske i aktualni čelnik SNSD-a Milorad Dodik nakon dugo vremena ponovno je bio u SAD-u. I, naravno, tamo je radio ono što najbolje zna – najprije do Molitvenog doručka došao trošeći enormno mnogo novca poreznih obveznika RS-a, družio se s lobistima na koje već godinama troši stotine milijuna maraka (također novac poreznih obveznika RS-a), trudio se po hodnicima zaskakati visoke dužnosnike SAD-a samo kako bi se s njima uslikao, vrijeđao svoje političke protivnike ali i cijeli narod (Bošnjake).

Naravno, on će sve to predstaviti kako ogroman uspjeh, iako je jasno kako je on u tim krugovima nevažan i kako će svi pet minuta nakon sastanka s njim zaboraviti da se isti dogodio. Dodik nema nikakvu službenu funkciju, dolazi iz male zemlje koja je za SAD uvelike siromašna i nevažna, a daleko od toga da je nevažno i to što ne govori engleski jezik pa samom tom činjenicom ga nitko od američkih dužnosnika neće shvatiti ozbiljno.

Ipak, nova ‘pravila’ koja je uspostavio Trump su mu omogućila da se nađe u vašingtonskim hodnicima i da svom biračkom tijelu može prodavati priču kako je on izuzetno važan svjetski igrač. A pravila su jasna – plati pa dođi. Iako Dodik sa silnim novcem za bh. prilike ne može dobaciti s najvažnijih ljudi na ozbiljan sastanak, za njega je velika stvar da se nađe u istoj prostoriji s njima, pa makar i bio za najudaljenijim stolom i bez mogućnosti sastanka.

Njemu ova ‘pravila’ savršeno odgovaraju jer tako politički djeluje već više od 20 godina. Hoće li sve to omogućiti produljenje političkog života, ostaje da se vidi.

I Čović traži mjesto pod suncem

Put SAD-a će uskoro i lider HDZ-a BiH Dragan ČovIć. Navodno, da se bori za Izborni zakon BiH koji se već više od 25 godina i njegovim političkim djelovanjem ne mijenja i time su Hrvati u BiH itekako oštećeni.

Očekivano, kako to s Čovićem i biva samo u izbornim godinama, opet se sjetio i trećeg entiteta pa kroz njemu bliske medije gura i tu priču, odnosno kako u SAD-u ima itekako raspoloženja da se ide u tom smjeru.

I on u medijskom nastupu jasno kaže kako se politika SAD-a promijenila i kako će i on tamo tražiti svoje mjesto pod suncem. S obzirom na njegov način vladanja jasno je da i njemu odgovara kako Trump vidi svijet, odnosno kako bi u novoj podjeli karata u BiH mogao dobiti još i više moći nego je ima sada, a već sada je apsolutni vladar Federacije, a dobrim dijelom i BiH.

Naravno, i u njegovom slučaju vrijedi slično kako i u Dodikovom – dolazi iz male države koja u SAD malo koga uopće i zanima, nema mnogo za ponuditi, tu je jezična barijera… Međutim, ostaje za vidjeti koliko daleko Čović može dobaciti, hoće li uspjeti preko svojih lobista uopće doći do toga da njegove ideje ostaju u uhu iole ozbiljnijeg američkog dužnosnika. Njemu su ionako jedino važni osobni, interesi obitelji i užeg kruga prijatelja pa ukoliko tu uspje išta iskamčiti to će za njega biti itekako velika pobjeda.

Uz to, svom biračkom tijelu će ‘veliki vođa’ također posjetu SAD-u predstaviti kao dokaz da je i on svjetski igrač kojeg se konzultira oko svega što se događa u našoj regiji i Europi.

Bošnjaci se pozabavili sarajevskom čaršijom

Bošnjački političari sve to gledaju sa strane. Opskurna, ali zato do bola nesposobna sarajevska ‘trojka’ (SDP, NiP, NS) niti ne zna što i kako treba raditi, a to ih previše i ne zanima. Njima nije važno kako će BiH izgledati, hoće li ostati u sadašnjim okvirima, tko će kolo voditi sve dok su oni u foteljama u vlasti. Tragikomedija ‘Sve za fotelju’ tako se nastavlja.

Njihova oporba iz tzv. političkog Sarajeva vodi računa samo o tome kako od kraja ove godine da ‘trojka’ ode u ropotarnicu povijesti, a oni se vrate na vlast. Svo političko djelovanje se svodi na to, pa ih geopolitički potresi ne ljuljaju previše niti se time na ozbiljan način bave.

Dragan Bradvica (Dnevni list)