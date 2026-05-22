Tulsi Gabbard odlazi s mjesta direktorice Nacionalne obavještajne službe u administraciji predsjednika Donalda Trumpa, izvijestio je Fox News Digital u petak, pozivajući se na njenu ostavku. Gabbard je obavijestila Trumpa o svojoj namjeri da odstupi na sastanku u Ovalnom kabinetu u petak. Njena ostavka stupit će na snagu 30. juna.

Neimenovani izvor upoznat sa situacijom rekao je za Reuters da je Bijela kuća prisilila Gabbard da podnese ostavku.

“Odlazi zbog bolesti supruga”

U ostavci, kojoj je Fox News Digital dobio ekskluzivni pristup, Gabbard navodi da odlazi iz porodičnih razloga. “Duboko sam zahvalna na povjerenju koje ste mi ukazali i prilici da vodim Ured direktora Nacionalne obavještajne službe u proteklih godinu i po dana”, napisala je Gabbard predsjedniku Trumpu. “Nažalost, moram dati ostavku, koja stupa na snagu 30. juna 2026. Mom suprugu, Abrahamu, nedavno je dijagnosticiran izuzetno rijedak oblik raka kostiju.”

Gabbard je napisala da će se njen suprug “suočiti s velikim izazovima u narednim sedmicama i mjesecima”.

„U ovom trenutku, moram se povući iz javne službe kako bih bila s njim i u potpunosti ga podržala u ovoj borbi“, rekla je. Napomenula je da joj je suprug bio najveća podrška tokom njihovog 11-godišnjeg braka.

„Abraham je bio moja stijena – stajao je uz mene tokom mog raspoređivanja u misiju Zajedničkih specijalnih operacija u Istočnoj Africi, kroz brojne političke kampanje, a sada i tokom moje službe na ovoj poziciji“, napisala je. „Njegova snaga i ljubav su me održavali kroz svaki izazov. Ne mogu mirne savjesti tražiti od njega da se sam suoči s ovom borbom dok ja nastavljam služiti u ovoj zahtjevnoj i dugotrajnoj ulozi.“

U pismu je dodala da je posvećena osiguravanju nesmetanog prelaza. „Hvala vam na razumijevanju tokom ovog duboko ličnog i teškog vremena za našu porodicu. Zauvijek ću biti zahvalna vama i američkom narodu na izuzetnoj časti služenja našoj naciji kao direktorica nacionalne elite“, zaključila je Gabbard.

Bijela kuća je nedavno negirala da Trump želi smijeniti Gabbard

Početkom aprila, Bijela kuća je snažno negirala medijske izvještaje da američki predsjednik Donald Trump razmatra smjenu Tulsi Gabbard, nazivajući ih lažnim vijestima.

Direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung rekao je da Trump ima puno povjerenje u Gabbard. Njegova izjava uslijedila je kao odgovor na izvještaje da Trump namjerava smijeniti šeficu obavještajne službe zbog zabrinutosti oko načina na koji ona upravlja unutrašnjim poslovima agencije.

Ko je Tulsi Gabbard?

Mandat Tulsi Gabbard obilježile su kontradiktorne i zbunjujuće poruke, posebno one vezane za rat SAD-a s Iranom, što ju je povremeno dovodilo u sukob i nemilost Bijele kuće, piše CNN.

Gabbard će biti posljednja članica kabineta koja odlazi, nakon što je Trump nedavno otpustio sekretaricu za domovinsku sigurnost Kristi Noem i državnu tužiteljicu Pam Bondi.

Gabbard, koja služi u rezervnom sastavu američke vojske, bivša je demokratska kongresmenka koja je predstavljala 2. kongresni okrug Havaja, ušavši u historiju kao prva žena iz Američke Samoe i prva hinduistica u američkom Kongresu. Kandidovala se za predsjednicu kao demokratkinja 2020. godine, predstavljajući se kao veteranka rata u Iraku s neintervencionističkom vanjskom politikom, prije nego što je napustila stranku dvije godine kasnije.

Kasnije je podržala Trumpa na izborima 2024. godine, učestvovala u kampanji s njim i pomagala mu u pripremi za debatu s tadašnjom potpredsjednicom Kamalom Harris. Gabbard se pridružila Republikanskoj stranci prije izbora i bila je dio Trumpovog tranzicijskog tima nakon njegove pobjede.

Trump ju je potom imenovao direktoricom nacionalne obavještajne službe, najviše pozicije koja nadgleda svih 18 agencija američke obavještajne zajednice.