Trumpova poruka demonstrantima u Iranu : “Iranski patrioti, nastavite proteste i preuzmite svoje institucije”

Trump nije ponudio detalje o tome kakvu bi pomoć Washington mogao poslati, ali njegova izjava dolazi nakon što je republikanski predsjednik ranije ove sedmice rekao da Iran želi pregovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon njegove prijetnje da će napasti Islamsku Republiku.

No, Trump je svojom posljednjom porukom na društvenim mrežama očigledno napravio iznenadni zaokret kada je riječ o spremnosti da se upusti u dijalog s iranskom vlašću.

“Iranski patrioti, nastavite proteste i preuzmite svoje institucije”, napisao je Trump u jutarnjoj objavi na mreži Truth Social, dodavši: “Sačuvajte imena ubica i zlostavljača. Platit će visoku cijenu. Otkazao sam sve sastanke s iranskim zvaničnicima dok besmisleno ubijanje demonstranata ne prestane. Pomoć je na putu.”

Predsjednik SAD-a je više puta zaprijetio Teheranu vojnom akcijom ako njegova administracija utvrdi da Islamska Republika koristi smrtonosnu silu protiv antirežimskih demonstranata, ali nije precizirao da li je donio konačnu odluku o odgovoru.

U dvosedmičnim nemirima, koji su počeli kao protest protiv loše ekonomske situacije, a razvili su se u nezadovoljstvo vladajućim politićarima, prema navodima organizacija za ljudska prava, ubijeno je više od 2.000 ljudi.

(Kliker.info-agencije)