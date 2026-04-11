Trumpova objava u toku pregovora u Pakistanu : “Ogroman broj tankera ide u SAD po najbolju i najslađu naftu na svijetu”
‘Ogroman broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih u svijetu, upravo sada kreću prema Sjedinjenim Državama kako bi se natovarili najboljom i ‘najslađom’ naftom i plinom bilo gdje u svijetu’, rekao je američki predsjednik u objavi na Truth Socialu.
Ranije ove sedmice Trump je rekao da Iran ne bi trebao naplaćivati naknade tankerima koji putuju kroz blokirani Hormuški tjesnac. Blokadom tjesnaca, Iran je uzrokovao najveći poremećaj u globalnoj opskrbi energijom ikada. Izjavio je da mu je cilj naplatiti tranzitne naknade i kontrolirati pristup tjesnacu u budućnosti.
Trump se oglasio u toku pregovora Irana i SAD u Islamabadu. Koliko je poznato, dvije delegacije nisu se susrele u istoj prostoriji nego svoje prijedloge iznose pakistanskom posredniku.
Prema iranskim medijima, crvene linije Teherana odnose se na Hormuški tjesnac, isplatu ratne odštete, oslobađanje blokirane iranske imovine i prekid vatre u cijeloj regiji. Bijela kuća ranije je demantirala vijesti o postignutom sporazumu koji se tiče odmrzavanja iranske imovine.
‘Imamo više nafte nego sljedeća dva najveća naftna gospodarstva zajedno – i veće kvalitete.‘
(Kliker.info-agencije)
Komentari