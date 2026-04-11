Trumpova objava u toku pregovora u Pakistanu : “Ogroman broj tankera ide u SAD po najbolju i najslađu naftu na svijetu”

11 Aprila
15:37 2026
‘Ogroman broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih u svijetu, upravo sada kreću prema Sjedinjenim Državama kako bi se natovarili najboljom i ‘najslađom’ naftom i plinom bilo gdje u svijetu’, rekao je američki predsjednik u objavi na Truth Socialu.

-Imamo više nafte nego sljedeća dva najveća naftna gospodarstva zajedno – i veće kvalitete.

Ranije ove sedmice  Trump je rekao da Iran ne bi trebao naplaćivati ​​naknade tankerima koji putuju kroz blokirani Hormuški tjesnac. Blokadom tjesnaca, Iran je uzrokovao najveći poremećaj u globalnoj opskrbi energijom ikada. Izjavio je da mu je cilj naplatiti tranzitne naknade i kontrolirati pristup tjesnacu u budućnosti.

Trump se oglasio u toku pregovora Irana i SAD u Islamabadu. Koliko je poznato, dvije delegacije nisu se susrele u istoj prostoriji nego svoje prijedloge iznose pakistanskom posredniku.

Prema iranskim medijima, crvene linije Teherana odnose se na Hormuški tjesnac, isplatu ratne odštete, oslobađanje blokirane iranske imovine i prekid vatre u cijeloj regiji. Bijela kuća ranije je demantirala vijesti o postignutom sporazumu koji se tiče odmrzavanja iranske imovine.

(Kliker.info-agencije)

