Ubrzo nakon što je u utorak razgovarao s reporterom Posta o izgledima za buduće pregovore između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je ponovo nazvao kako bi podijelio najnovije informacije.

„Trebali biste ostati tamo, zaista, jer bi se nešto moglo dogoditi u naredna dva dana, a mi smo skloniji tome da idemo tamo“, izjavio je Trump. „To je sada izvjesnije, a znate li zašto? Zato što feldmaršal radi sjajan posao.“

Trump je govorio za Post o mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana. Trump je pritom mislio na pakistanskog feldmaršala, generala Asima Munira, s kojim je ostvario blisku povezanost prošle godine dok je Pakistan bio u jeku sopstvenog rata s Indijom. Taj sukob je okončan nakon samo četiri dana zahvaljujući mirovnom sporazumu u čijem je posredovanju učestvovao SAD.

„On je fantastičan, i stoga je vjerovatnije da ćemo se tamo vratiti“, rekao je Trump. „Zašto bismo išli u neku zemlju koja nema nikakve veze s tim?“

