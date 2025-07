Trumpova bliska saradnica Marjorie Taylor Greene: Ovo nije ono što sam obećala biračima

Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Ukrajini prodati američko oružje putem NATO-a izazvala je žestoke reakcije unutar njegova vlastitog političkog tabora, javlja BBC. Nekolicina istaknutih pripadnika pokreta “Učinimo Ameriku ponovno velikom” (MAGA), uključujući republikansku kongresnicu Marjorie Taylor Greene i bivšeg Trumpovog savjetnika Stevea Bannona, osudili su potez kao izdaju ključnog predizbornog obećanja – da će okončati američko upletanje u strane ratove.

Trump je, podsjetimo, jučer najavio slanje oružja Ukrajini uz poruku da će isporuke platiti europske države. Uz to je Rusiji zaprijetio novim, visokim carinama ako se u roku od 50 dana ne postigne dogovor o okončanju rata.

Greene: Ovo nije ono što sam obećala biračima

Marjorie Taylor Greene, kongresnica iz Georgije i jedna od najvjernijih Trumpovih saveznica u Kongresu, upozorila je da je predsjednikova odluka u suprotnosti s vrijednostima koje su MAGA zastupnici promovirali tijekom kampanje.

“Nije riječ samo o Ukrajini, nego o svim stranim ratovima i o prevelikoj stranoj pomoći”, rekla je Greene za New York Times, pa dodala: “To je bila temeljna točka naše kampanje. To sam jasno poručila svom okrugu. Ljudi su za to glasali. I smatram da od tog stava ne smijemo odstupiti.”

Trump tvrdi da je riječ o prodaji, a ne pomoći

Trump je naglasio da oružje neće biti donirano, već prodano: “Ne kupujemo to mi, nego ćemo ga proizvesti, a oni će ga platiti”, rekao je jučer američki predsjednik.

Ipak, Greene, koja rijetko javno kritizira Trumpa, izrazila je sumnju da će američki porezni obveznici ostati pošteđeni troška. U objavi na društvenim mrežama napala je, kako kaže, “dogovore iza zatvorenih vrata kroz NATO”.

Greene: Jasno sam rekla – nijedan dolar više za Ukrajinu

“Bez imalo sumnje, koristi se novac američkih poreznih obveznika”, rekla je Greene u istom razgovoru za New York Times, navodeći da se posredni troškovi – poput američkih misija obuke i drugih doprinosa NATO-u – također mogu smatrati oblikom uključenosti.

“Na svakom skupu jasno sam rekla: nijedan dolar više za Ukrajinu. Želimo mir. Samo želimo da ti ljudi žive u miru”, poručila je Greene, pa dodala: “I znate što? Ljudi i dalje to žele.”

Bannon: Ovo nije naš rat. Neka se Europa nosi s tim

Bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon također je osudio predsjednikovu odluku. U svom podcastu War Room izjavio je: “Ukrajina postaje sve opasnija. To je europski rat. Neka ga Europa vodi. Imaju resurse i ljude.”

“Naoružavamo ljude nad kojima nemamo nikakvu kontrolu”, rekao je Bannon, pa dodao: “Ovo je stari, iscrpljujući rat u krvavim predjelima Europe – a mi se guramo u njega.”

Bijela kuća: Vjeruju Trumpu i žele mir kroz snagu

Zamjenica glasnogovornice Bijele kuće Anna Kelly rekla je za Politico da Trumpova baza “nije u panici kao što mediji žele prikazati”. “Vjeruju predsjedniku Trumpu i znaju da predsjednik vraća mir kroz snagu”, rekla je Kelly.

Jedan bivši Trumpov izborni savjetnik rekao je, pod uvjetom anonimnosti, da europsko financiranje “donekle ublažava bijes” izolacionističkih birača, ali je odmah dodao: “I dalje nam se gadi. Ovo nije naš rat i eskalacija nije u američkom interesu.”

Dio birača ipak podržava slanje oružja Ukrajini

Prema navodima jednog dužnosnika Bijele kuće, većina Trumpovih birača ipak podupire predsjednikove odluke. Pozvao se na nedavno istraživanje prema kojem gotovo dvije trećine Trumpovih pristaša podržava nastavak slanja oružja Ukrajini.

Trumpovu odluku branio je i zamjenik američkog ministra obrane Elbridge Colby, koji je na platformi X napisao: “Poruka ‘Amerika na prvom mjestu’ znači da saveznici moraju sudjelovati pošteno i ravnopravno.” Dodao je da je to dugo smatrano herezom, ali da aktualna odluka NATO-a pokazuje da takav pristup može funkcionirati.

Trump: NATO sada plaća svoje račune

U intervjuu za BBC objavljenom danas, neposredno nakon susreta s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u Bijeloj kući, Trump je izjavio da Savez sada “plaća svoje račune”.

Podržao je temeljno načelo zajedničke obrane, ali i izrazio razočaranje ponašanjem ruskog predsjednika Vladimira Putina: “Razočaran sam, ali još nisam odustao od njega”, rekao je Trump.

Dodao je da je u četiri navrata mislio kako je mirovni dogovor s Moskvom blizu, ali svaki put – bez rezultata.

(Kliker.info-Index)