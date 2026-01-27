Trumpov zaokret : Miče šefa granične policije, dva sata razgovarao s “ICE Barbikom”

Visoki američki imigracijski dužnosnik napušta Minneapolis nakon što je savezna policija tokom vikenda ubila drugog američkog državljanina, što bi moglo označiti promjenu tona Bijele kuće u nacionalnoj kampanji protiv imigracije.

Dok zapovjednik granične policije Gregory Bovino i dio njegovih agenata odlaze, predsjednik Donald Trump u grad šalje Toma Homana, poznatog kao “granični car”, da preuzme terenske operacije nakon što je ubistvo Alexa Prettija u subotu dovelo do eskalacije napetosti, piše BBC.

Bio je zaštitno lice operacije, tvrdio da je ubijeni Pretti htio “masakrirati” federalne agente

Bovino je bio zaštitno lice operacije u Minneapolisu, a situaciju je dodatno zaoštrio nakon pucnjave, tvrdeći da je Pretti, promatrač koji je snimao agente, namjeravao “masakrirati” federalne službenike. Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) priopćilo je da su agenti pucali u samoobrani nakon što se Pretti, za kojeg tvrde da je imao pištolj, opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju.

Dva sata razgovarao s “ICE Barbikom”

Kako javljaju američi mediji, Donald Trump održao je sinoć gotovo dvosatni sastanak u Ovalnom uredu s ministricom domovinske sigurnosti Kristi Noem, poznatijom kao “ICE Barbikom”, i njezinim najbližim suradnikom Coreyjem Lewandowskim.

Sastanak je navodno inicirala sama Noem, a prisustvovali su i ključni ljudi iz Trumpova najužeg kruga – šefica kabineta Susie Wiles, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt i direktor komunikacija Steven Cheung. Ipak, upadljivo je izostao Stephen Miller, dugogodišnji Trumpov savjetnik koji inače vodi tvrdolinijašku imigracijsku politiku administracije.

Pretti držao mobitel, a ne oružje

Tu tvrdnju, međutim, osporavaju očevici, lokalni dužnosnici i porodica žrtve, koji ističu da je Pretti u ruci držao mobitel, a ne oružje. Njegovi roditelji optužili su administraciju za širenje “mučnih laži” o onome što se dogodilo.

Pretti je drugi stanovnik Minneapolisa kojeg su savezni imigracijski dužnosnici usmrtili otkako su stigli u tu saveznu državu; Renee Nicole Good ubio je agent Imigracijske i carinske službe (ICE) 7. januara .

Prije pucnjave, Bovino je bio ključan u provođenju tvrdolinijskog pristupa Trumpove administracije imigracijskim zakonima u nekoliko gradova, redovito snimajući racije i objavljujući promotivne videozapise svojih agenata na društvenim mrežama.

Trump šalje “graničnog cara”

Njegov nasljednik Tom Homan, koji će izravno odgovarati predsjedniku, poznat je kao zagovornik Trumpove agresivne imigracijske politike. Homan ima iskustva na sličnim poslovima jer je na imigracijskim pitanjima i deportacijama radio i za vrijeme administracije demokrata Baracka Obame.

Unatoč najavi Bovinova odlaska, praćenje imigracijskih racija na internetu pokazuje da se operacije administracije nastavljaju. Iako su neki mediji sinoć izvijestili da je Bovino smijenjen, glasnogovornica Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin to je demantirala, rekavši da je šef granične ophodnje “ključni dio predsjednikova tima i veliki Amerikanac”.

Velik dio bijesa u gradu, ali i među političarima s obje strane spektra, bio je usmjeren upravo na Bovina i agente granične ophodnje, kojih je zajedno s agentima ICE-a u Minneapolisu po Trumpovoj direktivi raspoređeno više od 3000.

Trump razgovarao s guvernerom: “Na istoj smo valnoj duljini”

Jučer su napetosti i frustracije zbog prisutnosti saveznih službenika u Minneapolisu i dalje bile visoke. “Mnogi ljudi trenutno ne mogu raditi, ne mogu napustiti svoje domove, u strahu su”, rekao je George Cordero, stanovnik obližnjeg St. Paula.

Istog dana Trump je razgovarao s guvernerom Minnesote Timom Walzom i gradonačelnikom Minneapolisa Jacobom Freyem, demokratima koji su se protivili imigracijskim operacijama i zahtijevali povlačenje saveznih agenata. Obje strane su razgovore ocijenile pozitivnima. Trump je izjavio da su on i guverner Walz “na istoj valnoj duljini” te da mu je cilj riješiti se “svih kriminalaca”.

“Predsjednik je pristao razmotriti smanjenje broja saveznih agenata u Minnesoti i razgovarati s DHS-om kako bi se osiguralo da Ured za kriminalističke istrage Minnesote može provesti neovisnu istragu, kao što je to i inače praksa”, rekao je Walz nakon poziva.

I Trumpovi Republikanci pozivaju na istragu

Osiguravanje neovisne istrage ključan je zahtjev lokalnih vlasti, koje su se nakon ubojstva Prettija morale sudskim nalogom izboriti za pristup mjestu zločina radi očuvanja dokaza, tvrdeći da su im savezne službe to onemogućavale.

Trumpov saveznik, republikanski senator Lindsey Graham, nazvao je odluku o slanju Homana u Minneapolis “vrlo pametnim potezom”. Republikanski senator iz Utaha John Curtis također je pozvao na “transparentnu, neovisnu istragu pucnjave u Minneapolisu”. “Odgovorni, bez obzira na funkciju, moraju odgovarati”, poručio je.

Protesti se nastavljaju

Micayla Pretti, mlađa sestra ubijenog Alexa Prettija, u izjavi je brata nazvala “svojim herojem”. “Kada će ovo prestati? Koliko još nevinih života mora biti ugašeno prije nego što kažemo da je dosta?” stoji u njezinoj izjavi.

Komemoracije za Prettija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara s odjela intenzivne njege, i protesti protiv djelovanja ICE-a nastavljeni su sinoć navečer. Stotinjak demonstranata okupilo se ispred hotela u kojem je navodno boravio Bovino, glasno tražeći njegov odlazak. “Moramo se pobrinuti za ovu zemlju, moramo se pobrinuti da nam Ustav opstane, a to možemo postići ako se ljudi organiziraju i ustanu”, rekla je Carol Engelheart, penzionisana medicinska sestra iz Minneapolisa.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je predsjednikova “nada, želja i zahtjev da otpor i kaos” u Minneapolisu prestanu. Gradonačelnik Frey najavio je da će se u utorak sastati s Homanom kako bi “razgovarali o idućim koracima”, što će biti prvi sastanak lokalnih i saveznih dužnosnika nakon najave Bovinova odlaska.

