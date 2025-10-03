Trumpov ultimatum Hamasu : ‘Imate vremena do nedjelje u 18 sati ! Onda kreće pakao…‘

Američki predsjednik Donald Trump dao je Hamasu čvrsti rok za prihvaćanje američkog mirovnog plana za Gazu, rekavši da će za militantnu grupu krenuti “pravi pakao” ako ga ne prihvati, prenosi BBC.

Trump je u petak na svojoj platformi Truth Social napisao da se dogovor mora postići do 18:00 sati po washingtonskom vremenu u nedjelju, odnosno u ponoć na ponedjeljak po srednjevropskom vremenu.

Plan predviđa trenutačni prekid borbi i puštanje u roku od 72 sata 20 živih izraelskih talaca koje drži Hamas – kao i posmrtnih ostataka talaca za koje se smatra da su mrtvi – u zamjenu za stotine zatočenih stanovnika Gaze.

Arapski i turski posrednici izvršavaju pritisak na Hamas da pozitivno odgovori na prijedlog, ali je visoki dužnosnik Hamasa poručio u međuvremenu da će ga naoružana grupa vjerojatno odbaciti.

(Kliker.info-agencije)