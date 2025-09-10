Trumpov saveznik i vatreni zagovornik prava na nošenje oružja : Charlie Kirk preminuo nakon atentata tokom političkog skupa

Charlie Kirk, američki aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, preminuo je nakon atentata vatrenim oružjem tokom događaja na Utah Valley University, gdje je govorio u okviru turneje “American Comeback Tour”.

Incident se dogodio u srijedu popodne, a svjedoci navode da su se čuli pucnji dok je Kirk držao govor pod šatorom postavljenim u univerzitetskom dvorištu. Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, Kirk je pogođen u predjelu vrata, nakon čega je nastala panika među prisutnima.

Kampus univerziteta odmah je stavljen pod sigurnosne mjere, a policija je brzo privela osumnjičenog napadača. Savezni istražni biro (FBI) uključio se u istragu, a direktor ove agencije Kash Patel izjavio je da se radi o “ozbiljnom napadu na političku figuru” i da će istraga biti prioritet.“Angažovali smo sve potrebne resurse i radimo rame uz rame s lokalnim vlastima kako bismo rasvijetlili okolnosti incidenta”, rekao je Patel.

Američki političari iz obje stranke osudili su napad. Senator iz Utaha Mike Lee poručio je da se “moramo odlučno suprotstaviti političkom nasilju u bilo kojem obliku”, dok je guvernerka Floride Ashley Moody istakla kako “nema mjesta za mržnju i oružane napade u američkoj demokratiji”.

Informaciju o smrti Charlieja Kirka na društvenim mrežama je podijelio i Donald Trump.

“Veliki, pa čak i povijesni Charlie Kirk je mrtav. Nitko nije bolje razumio i imao srce za mlade u Sjedinjenim Američkim Državama od Charlieja. Bio je voljen i divljen od svih, posebno od mene, a sada više nije s nama. Melanija i ja izražavamo saučešće njegovoj prekrasnoj supruzi Eriki i porodici . Charlie, volimo te”, poručio je Trump.

Predsjednik SAD-a naredio je potom da sve američke zastave diljem zemlje budu spuštene na pola koplja u čast ubijenog političkog aktivista Charlieja Kirka.

“U čast Charlieju Kirku, istinskom velikom američkom patriotu, naređujem da sve američke zastave u Sjedinjenim Državama budu spuštene na pola koplja do nedjelje navečer u 18 sati”, objavio je Trump.

Charlie Kirk je godinama bio jedan od najglasnijih zagovornika prava na nošenje oružja i Drugog amandmana američkog Ustava.

