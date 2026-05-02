Prema najnovijim informacijama administracija Donalda Trumpa iskoristila je iransko primirje kako bi zaobišla rok od 60 dana prema Rezoluciji o ratnim ovlaštenjima, tvrdeći da formalno odobrenje Kongresa nije potrebno za nastavak vojnih operacija.

S tim u vezi Bijela kuća je obavijestila Kongres da su “neprijateljstva SAD-a s Iranom završena”, uprkos činjenici da su američke snage i dalje u regiji. Poruka predsjednika Donalda Trumpa, poslana u petak, pravno je upitan pokušaj zaobilaženja zakonskog roka od 60 dana za dobijanje odobrenja Kongresa za nastavak vojnih operacija, koji je upravo istekao.

Trump: Sukob je završen, ali prijetnja ostaje

U pismu upućenom kongresnim liderima, predsjedavajućem Predstavničkog doma Mikeu Johnsonu i privremenom predsjedniku Senata Chucku Grassleyu, Trump je tvrdio da je rat, koji je započeo prije dva mjeseca bez odobrenja Kongresa, završen. “Neprijateljstva koja su započela 28. februara 2026. godine su završena”, napisao je Trump. Međutim, u istom pismu je naznačio da vojne akcije možda nisu završene. “Uprkos uspjehu operacija Sjedinjenih Država protiv iranskog režima i našim kontinuiranim naporima da osiguramo trajni mir, prijetnja koju Iran predstavlja za Sjedinjene Države i naše Oružane snage ostaje značajna”, rekao je predsjednik.

Izbjegavanje roka iz Zakona o ratnim ovlastima

Prema Zakonu o ratnim ovlastima iz 1973. godine, predsjednik mora dobiti odobrenje Kongresa za vojnu akciju koja traje duže od 60 dana. Proglašavanjem sukoba završenim, Trumpova administracija efektivno “resetuje sat”, što bi Kongresu moglo otežati osporavanje predsjednikovog autoriteta. Trump je u pismu naveo da je 7. aprila naredio dvonedeljno primirje koje je od tada produženo i da od tog datuma nije bilo razmjene vatre.

Ministar odbrane Pete Hegseth iznio je sličan argument pred Odborom za oružane snage Senata, sugerirajući da bi se rok od 60 dana mogao “pauzirati ili zaustaviti” tokom primirja. Demokrate su odbacile takvo tumačenje, tvrdeći da je pomorska blokada Hormuškog moreuza i dalje čin neprijateljstva. “Zaustavljanje upotrebe nekih snaga dok se koriste druge ne zaustavlja sat”, rekao je zastupnik Adam Schiff. Senator Tim Kaine rekao je Hegsethu da “ne vjeruje da bi statut to podržao”.

Republikanci podijeljeni oko sljedećih koraka

Iako javno nezadovoljstvo sukobom raste, republikansko rukovodstvo u Senatu za sada ne pokazuje nikakvu namjeru da se suprotstavi Trumpu. Vođa većine John Thune izjavio je u četvrtak da ne planira glasati o odobravanju upotrebe sile. Istog dana, Senat je glasao sa 50 prema 47 glasova za odbacivanje demokratske rezolucije koja bi prisilila Trumpa da prekine operacije ili zatraži odobrenje Kongresa.

Međutim, sve je više republikanaca koji vjeruju da bi Kongres trebao imati riječ. Senatorica Susan Collins iz Mainea prvi put je u četvrtak glasala s demokratama za okončanje rata. “Predsjednikove ovlasti kao vrhovnog komandanta nisu neograničene”, rekla je Collins, dodajući da rok od 60 dana “nije prijedlog, već obaveza”. Republikanac Rand Paul iz Kentuckyja također je glasao s njom.

Senatorica Lisa Murkowski iz Aljaske najavila je da će, ako administracija ne predstavi “kredibilan plan”, nakon sedmodnevne pauze predstaviti prijedlog za ograničavanje upotrebe vojne sile. „Vjerujem da ne bismo trebali ulaziti u neograničene vojne akcije bez jasne odgovornosti. Kongres ima ulogu u tome“, rekao je Murkowski. Među republikancima koji su izrazili želju da glasaju su senatori John Curtis, Thom Tillis i Josh Hawley.

„Pravni prostor za manevar“

Neki republikanci, poput senatora Kevina Cramera, dovode u pitanje ustavnost same Rezolucije o ratnim ovlaštenjima iz doba Vijetnamskog rata. „Naši osnivači su stvorili zaista snažnu izvršnu vlast, sviđalo se to nekome ili ne“, rekao je Cramer. Senator Todd Young je komentirao Trumpov potez rekavši: „Zvuči kao da je sebi dao malo prostora za manevriranje. Pogledat ćemo šta god pošalju.“

Trumpova administracija tvrdi da bi svaka buduća vojna akcija predstavljala zaseban angažman u smislu Zakona o ratnim ovlastima. U pismu se navodi da Ministarstvo odbrane nastavlja prilagođavati raspoređivanje snaga kako bi odgovorilo na prijetnje. Demokrate, međutim, ostaju skeptične. Adam Smith, vodeći demokrat u Odboru za oružane snage Predstavničkog doma, sažeo je svoje nepovjerenje: “Da li se od Trumpove administracije očekuje da poštuje zakon? Ja ne.”

(Kliker.info-agencije)