Trumpov izaslanik o decentralizaciji Sirije: “Podijelili smo Balkan na sedam zemalja i to je haos!”

“Ako pogledate šta se dogodilo na Balkanu, podijelili smo ga na sedam odvojenih zemalja i to je haos. Ako pogledate šta se dogodilo u Iraku, frustrirali smo se nakon (potrošena) tri biliona dolara i nekoliko stotina hiljada života, a imate decentralizaciju, koja je sada veliko pitanje. Ako pogledate konfesionalni sistem u Libanu, on nije funkcionisao. Ako pogledate Libiju, uradili smo istu stvar“ , rekao je Barrack, prenijeli su mediji.