Trumpov izaslanik o decentralizaciji Sirije: “Podijelili smo Balkan na sedam zemalja i to je haos!”
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Siriju i američki ambasador u Turskoj Tom Barrack u subotu je odbacio prijedlog decentralizacije u Siriji, gdje manjinske grupe zahtijevaju veću uključenost u vladu.
On je na marginama Doha Foruma ocijenio kako “decentralizacija nikada nije zaista funkcionisala nigdje u ovoj regiji” povukavši paralelu sa situacijom u bivšoj Jugoslaviji.
“Dakle, ne znam odgovor na pitanje koji je pravi oblik vlasti, ali o tome trebaju odlučiti regije, i ljudi, i plemena, i kulture. Jednostavno tako funkcioniše”, dodao je.
Privremena vlada u Siriji, koju predvodi Ahmed al-Sharaa, došla je na vlast obećanjem inkluzivnosti, ali je naišla na kritike kršćana, Druza, Kurda i Alavita koji kažu da su marginalizovani. Manjinske zajednice kritikovale su prijelazni ustav koji se fokusira na islamsku jurisprudenciju i centralizaciju vlasti u Damasku.
“Dakle, kada pogledate kako Kurdi, Druzi, Alaviti, pet različitih varijanti islama, šest različitih varijanti kršćanstva žive jedni pored drugih, oni to mogu”, zaključio je specijalni izaslanik SAD-a.
Komentari