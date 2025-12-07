hamburger-icon

Trumpov izaslanik o decentralizaciji Sirije: “Podijelili smo Balkan na sedam zemalja i to je haos!”

07 Decembra
16:17 2025
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Siriju i američki ambasador u Turskoj Tom Barrack u subotu je odbacio prijedlog decentralizacije u Siriji, gdje manjinske grupe zahtijevaju veću uključenost u vladu.

On je na marginama Doha Foruma ocijenio kako “decentralizacija nikada nije zaista funkcionisala nigdje u ovoj regiji” povukavši paralelu sa situacijom u bivšoj Jugoslaviji.

“Ako pogledate šta se dogodilo na Balkanu, podijelili smo ga na sedam odvojenih zemalja i to je haos. Ako pogledate šta se dogodilo u Iraku, frustrirali smo se nakon (potrošena) tri biliona dolara i nekoliko stotina hiljada života, a imate decentralizaciju, koja je sada veliko pitanje. Ako pogledate konfesionalni sistem u Libanu, on nije funkcionisao. Ako pogledate Libiju, uradili smo istu stvar“, rekao je Barrack, prenijeli su mediji.

“Dakle, ne znam odgovor na pitanje koji je pravi oblik vlasti, ali o tome trebaju odlučiti regije, i ljudi, i plemena, i kulture. Jednostavno tako funkcioniše”, dodao je.

Privremena vlada u Siriji, koju predvodi Ahmed al-Sharaa, došla je na vlast obećanjem inkluzivnosti, ali je naišla na kritike kršćana, Druza, Kurda i Alavita koji kažu da su marginalizovani. Manjinske zajednice kritikovale su prijelazni ustav koji se fokusira na islamsku jurisprudenciju i centralizaciju vlasti u Damasku.

“Dakle, kada pogledate kako Kurdi, Druzi, Alaviti, pet različitih varijanti islama, šest različitih varijanti kršćanstva žive jedni pored drugih, oni to mogu”, zaključio je specijalni izaslanik SAD-a.

Barrack je rekao da će Washington nastaviti davati podršku novim vlastima u Damasku. On je na marginama Doha Foruma pohvalio sirijskog predsjednika Al-Sharaa kazavši da “radi dobar posao”.
 (Kliker.info-N1)
