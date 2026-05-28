Samit o ekonomiji i sigurnosti, koji organizuje Američki institut za zlato za međunarodnu strategiju, na čelu sa Michaelom Flynnom, penzionisanim američkim generalom i bivšim savjetnikom za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, otvoren je 28. maja u Banjoj Luci.

Organizatori su naveli da na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja. Među temama koje će se razmatrati su, između ostalog, sigurnost u Evropi i SAD-u, te ekonomski i regionalni razvoj.

Osim zvaničnika iz bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske, u zvaničnom programu je najavljeno da će u diskusijama učestvovati zvaničnici i preduzetnici iz SAD-a, Holandije, Rumunije i Španije, koji sarađuju sa Institutom za zlato.

Prisustvo diplomatskih predstavnika nije najavljeno.

Flynn, koji je predsjednik Upravnog odbora Instituta, obratio se novinarima uoči samita i rekao da je njihova misija “promocija slobode”.

„Sloboda omogućava ljudima, društvima i nacijama da budu inovativni, poduzetni, omogućava ljudima da slobodno misle, govore i vjeruju, i to je ono čime se vodimo. O tome će biti današnja diskusija. Razgovarat ćemo o sigurnosnim pitanjima u regiji, u Europi i širom svijeta“, rekao je Flynn.

Novinarima se obratio i Eli Gold, predsjednik Gold instituta, koji je izjavio da su regije poput Balkana važne ekonomski i sigurnosno.

„Ovo je prilika da se premosti odnos između SAD-a i RS-a, ovo je prilika za nas, dok gradimo odnose i širimo svoje prisustvo u regiji, da vidimo rezultate u nečemu što donosi stabilnost Europi i Balkanu“, rekao je Gold.

Nemanja Starović, ministar za europske integracije u Vladi Srbije, rekao je da želi predstaviti Srbiju kao zemlju okrenutu budućnosti, te da sudjelovanjem na samitu jača veze s Washingtonom.

„Želim reći da je Republika Srbija u potpunosti posvećena procesu strateškog dijaloga sa SAD-om, čiji početak očekujemo uskoro“, rekao je Starović.

Nemanja Starović, ministar za evropske integracije Srbije, izjavio je da je njegova zemlja posvećena očuvanju mira i stabilnosti.

“Gold Institute for International Strategy” je zvanično registrovan kao međunarodni think-tank koji se bavi analizom geopolitike, sigurnosti i globalnih ekonomskih trendova.

Organizuju konferencije, samite i stručne sastanke gdje okupljaju političare, analitičare i poslovne lidere.

Takođe navode da se bave razvojem strateških preporuka za vlade i institucije u oblasti međunarodnih odnosa i ekonomije.

Ko je Michael Flynn?

Michael Flynn je imenovan za Trumpovog savjetnika za nacionalnu sigurnost na početku njegovog prvog mandata 2017. godine, ali je otpušten nakon 23 dana, jer su procurile informacije da je krajem 2016. godine tajno pregovarao s ruskim ambasadorom u Washingtonu o ukidanju američkih sankcija protiv Moskve.

Flynn je 2017. godine priznao da je lagao tokom istrage FBI-a o svojim ruskim kontaktima, a zatim je pokušao povući priznanje.

Američki predsjednik Donald Trump pomilovao ga je u novembru 2020. godine.

Flynn je penzionisani general sa tri zvjezdice.

2014. godine smijenjen je sa pozicije šefa Odbrambene obavještajne agencije pod optužbom za zlostavljanje i nekontrolisan temperament.

Flynn, koji je tri decenije služio u američkoj vojsci, žalio se da je otpušten jer je iznio teške istine o ratu protiv islamskog ekstremizma.

Već je ranije ove godine posjetio Banju Luku, gdje je održao predavanje političkom rukovodstvu RS-a i govorio o prijetnjama “radikalnog islama”.

