Trumpov advokat i prijatelj prihvatio poziv : Ko je Rudy Giuliani i zašto ga je Dodik pozvao u Banja Luku?

Bivši gradonačelnik New Yorka i pravni savjetnik Donalda Trumpa, nekada poznat kao simbol borbe protiv kriminala i lider u kriznim vremenima nakon napada 11. septembra, posljednjih se godina suočava s pravnim i finansijskim problemima.

Giulianijeve izjave i postupci predmet su brojnih kontroverzi i pravnih postupaka.

Nekadašnji “američki gradonačelnik” Rudy Giuliani trajno je isključen iz advokatske komore u Washingtonu, DC, zbog svoje uloge u pokušaju poništavanja rezultata predsjedničkih izbora 2020. godine u korist Donalda Trumpa. Odluka dolazi nakon što mu je u julu 2024. oduzeta licenca i u New Yorku.

Apelacioni sud glavnog grada SAD-a donio je odluku u formi jednostranog naloga, navodeći da je Giuliani diskvalifikovan za bavljenje advokaturom retroaktivno od 9. avgusta 2021. godine. Ova odluka formalno ne proizlazi iz njegovih neosnovanih tvrdnji o izbornoj prevari, već iz njegovog neodazivanja sudskom pozivu da objasni zašto ne bi trebao biti podvrgnut istoj disciplinskoj mjeri kao u New Yorku.

Giuliani je ranije suspendovan 2021. godine nakon što su organi advokatske komore u New Yorku utvrdili da je ponavljano i namjerno davao lažne izjave pred sudovima i javnošću u vezi s izborima 2020. godine.

Njegov portparol Ted Goodman nazvao je ovu odluku “potpunim pravosudnim promašajem”, optužujući sud za političku motivaciju.

Ovo je još jedan težak udarac Giulianijevoj reputaciji, nakon što je prošle godine izgubio sudski proces protiv dvije radnice na izborima u Džordžiji, koje je lažno optužio za prevaru, zbog čega mu je naloženo da plati 148 miliona dolara odštete. Nedugo zatim, proglasio je bankrot.

Giuliani sada vodi podcast pod nazivom “Rudy Giuliani's Common Sense”. Ovaj podcast pruža Giulianijeve uvide u liderstvo, hrabrost i najvažnija pitanja našeg vremena. U svojim epizodama, Giuliani često raspravlja o aktuelnim političkim temama.

Dolazak Giulianija u Banjaluku

Milorad Dodik uputio je poruku Rudyju Giulianiju u kojoj izražava radost zbog njegove posjete Republici Srpskoj i prilike da gostuje u njegovim emisijama. Dodik je istakao da želi podijeliti “priču o tome kako je bivši predsjednik Biden iskoristio Bijelu kuću kao oružje protiv srpskog naroda”.

Nazivajući Giulianija “legendarnim gradonačelnikom New Yorka i borcem za pravdu”, Dodik je naglasio da on i Donald Trump najbolje razumiju pritiske “duboke države” na političke protivnike. Dodik je pohvalio Giulianijevu istrajnost, hrabrost i ulogu u vođenju New Yorka kroz krizne trenutke.

Takođe je izrazio zadovoljstvo što će se zajedno pojaviti u ekskluzivnoj epizodi emisija America’s Mayor Live i The Rudy Giuliani Show. Giuliani je zahvalio Dodiku na pozivu i vremenu koje će izdvojiti za intervju, uprkos zauzetom rasporedu.

Poziv Milorada Dodika Rudyju Giulianiju u Banjaluku može imati nekoliko strateških i političkih razloga:

Jačanje međunarodnog legitimiteta i političkog imidža

Dodik pokušava uspostaviti veze s uticajnim američkim političarima, posebno onima bliskim Donaldu Trumpu i republikanskom krugu. Giuliani, iako pravno i politički oslabljen, i dalje ima ime prepoznatljivo u američkoj i međunarodnoj politici.

Kritika Bidenove administracije i „duboke države“

Dodik u pozivu otvoreno govori o tome kako je “Bidenova administracija iskoristila Bijelu kuću kao oružje protiv srpskog naroda”. Giuliani, kao Trumpov lojalista, otvoreno kritikuje demokratsku administraciju, pa Dodik vjerovatno želi da kroz ovaj intervju pojača svoju retoriku o “nepravednom tretmanu Republike Srpske od strane Zapada”, nadajući se promjeni američke politike prema njemu i Republici Srpskoj.

Medijska pažnja i interna propaganda

Gostovanje u emisijama kao što su “America’s Mayor Live” i “The Rudy Giuliani Show” može Dodiku pomoći da privuče pažnju američkih konzervativnih medija, koji su često naklonjeni Trumpovim saveznicima, ali i da pred domaćom publikom u RS-u pojača narativ o “otporu globalnim silama”, što mu može koristiti u političkoj mobilizaciji.

Giuliani kao simbol borbe protiv pravosudnog progona

Giuliani je izgubio advokatsku licencu i suočava se s pravnim procesima, što ga čini simbolom „žrtve političkog progona“. Dodik je pod sankcijama SAD-a i EU, a sudi mu se u na Sudu BiH, pa može koristiti Giulianijev narativ za vlastitu odbranu, tvrdeći da su obojica žrtve „nepravednih sistema“.

Dodikov poziv Giulianiju nije slučajan – on pokušava iskoristiti Giulianijev pad u američkom establišmentu da bi se prikazao kao borac protiv zapadnog uplitanja, jačao veze s republikancima i istovremeno pojačao svoju propagandu kod kuće.

