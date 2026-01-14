Trump zatvara vrata Amerike: Obustavljene vize za 75 zemalja, među njima i BiH

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obustavlja obradu svih viza za posjetioce iz 75 zemalja, počevši od 21. januara, objavio je Fox News pozivajući se na interni memorandum američkog State Departmenta.

Prema tim navodima, odluku je donio državni sekretar Marco Rubio, koji je naložio da se obrada stranih viza iz navedenih zemalja zamrzne na neodređeno vrijeme. Među državama obuhvaćenim ovom mjerom nalaze se: Afganistan, Albanija, Alžir, Antigva i Barbuda, Armenija, Azerbejdžan, Bahami, Bangladeš, Barbados, Bjelorusija, Belize, Butan, Bosna i Hercegovina, Brazil, Mjanmar (Burma), Kambodža, Kamerun, Zelenortska Ostrva, Kolumbija, Obala Slonovače, Kuba, Demokratska Republika Kongo, Dominika, Egipat, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gambija, Gruzija, Gana, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Haiti, Iran, Irak, Jamajka, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kuvajt, Kirgistan, Laos, Libanon, Liberija, Libija, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora, Maroko, Nepal, Nikaragva, Nigerija, Pakistan, Republika Kongo, Rusija, Ruanda, Sveti Kristofor i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, Senegal, Sijera Leone, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Sirija, Tanzanija, Tajland, Togo, Tunis, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan i Jemen.

U memorandumu se, kako navodi Fox News, američkim ambasadama nalaže da, u skladu s postojećim zakonima, odbijaju zahtjeve za vize dok State Department ponovo procjenjuje svoje procedure. Vremenski okvir trajanja ove odluke nije preciziran.

Predstavnici State Departmenta nisu odmah odgovorili na upite za komentar povodom navedenog memoranduma, piše Reuters.

Obustava obrade viza dolazi u trenutku pojačanog obračuna s imigracijom koji administracija Donalda Trumpa provodi od njegovog povratka na dužnost u januaru prošle godine.

Trump je u novembru najavio da će “trajano pauzirati” migracije iz, kako je naveo, “zemalja Trećeg svijeta”, nakon pucnjave u blizini Bijele kuće u kojoj je, prema ranijim informacijama, državljanin Afganistana usmrtio pripadnika Nacionalne garde.

(Kliker.info-Oslobođenje)