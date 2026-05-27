Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da još uvijek nije zadovoljan sporazumom s Iranom, dodajući da SAD ne raspravlja o ublažavanju sankcija toj zemlji.

U razgovoru s novinarima na sastanku kabineta u Bijeloj kući, Tramp je rekao da Iran želi postići dogovor.

“Iran ima vrlo čvrstu namjeru, jako želi postići dogovor. Zasad nisu uspjeli… nismo zadovoljni, ali bit ćemo. Ili ćemo biti [zadovoljni] ili ćemo morati jednostavno završiti posao”, rekao je Trump, kako prenosi The Straits Times agenciji Reuters.

Dodao je da se prema potencijalnom okvirnom sporazumu s Teheranom Hormuški tjesnac odmah otvori, ali da ga nitko neće kontrolirati. Trump je također upozorio Oman da se ne miješa.

“Nadgledat ćemo ga, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora koje imamo. Željeli bi ga kontrolirali. Nitko ga neće kontrolirati. To su međunarodne vode i Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo ih morati dići u zrak”, rekao je Trump.

“Oni to razumiju, bit će oni dobro”, dodao je.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o Trumpovom komentaru o Omanu. Omansko veleposlanstvo u Washingtonu također nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Trump je također rekao da mu nije ugodno što Rusija ili Kina preuzimaju iranske zalihe visokog obogaćenog urana.

Iranska državna televizija ranije je objavila da je Teheran dobio početni, neslužbeni okvir za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata, a prema tom okviru, brodskim prometom u Hormuškom tjesnacu upravljao bi Iran u koordinaciji s Omanom, prema iranskom izvješću.

Iran je dobio nacrt mogućeg dogovora sa SAD-om

Iranska državna televizija izvještava da je Teheran dobio početni, neslužbeni okvir za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata. Prema tom okviru, Iran bi u roku od mjesec dana obnovio komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac na predratnom nivou, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz iranskih blizina i ukinule pomorsku blokadu, javlja Al Jazeera.

Međutim, američki vojni brodovi nisu bili obuhvaćeni nacrtom sporazuma za Hormuz, gdje bi brodskim prometom upravljao Iranom u koordinaciji s Omanom, prema iranskom izvješću. Također je naglašeno da okvir još nije konačan i da Iran neće krenuti naprijed bez “opipljive provjere”.

Novinska agencija Iran Mizan je izvijestila o više detalja o prijedlogu za početak višeslojnog mirovnog procesa. „Amerika se obvezala povući svoju vojnu snagu iz iranske okoline, bilo da se radi o snagama raspoređenim u regiji ili stacioniranim snagama u bazama, što zahtijeva pregovore“, navodi se. „Ako se konačni dogovor postigne u roku od 60 dana, ovaj sporazum će biti odobren u obliku obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a“, dodaje se u izvještaju.

(Kliker.info-agencije)