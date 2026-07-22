Američki predsjednik Donald Trump uputio je oštro upozorenje Iranu, rekavši da će Sjedinjene Države uništiti most ili elektranu svaki put kada Iranci otvore vatru na brod u Hormuškom moreuzu, izvještava Associated Press.

Upozorenje dolazi nakon što su SAD izvele novi val zračnih napada na Iran, tokom kojih je protuzračna odbrana u Teheranu otvorila vatru na sam glavni grad.

Istovremeno, Iran je ispalio projektile na jordanski grad u neposrednoj blizini Izraela, dok su upozorenja na opasnost izdata u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

U svojoj objavi na društvenim mrežama, američki predsjednik se vratio na ranije prijetnje ciljanjem civilne infrastrukture kao odmazdu za iranske napade.

“Od ovog trenutka nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Hormuškom moreuzu – bilo raketom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim oružjem – Sjedinjene Države će bombardirati i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU”, napisao je Trump.

Sve ovo dolazi u trenutku kada diplomatski napori pokazuju mali napredak. Zvaničnici obje strane su se založili za Hormuški moreuz, ključni morski prolaz za globalne opskrbe energijom koji je uglavnom zatvoren zbog ponovljenih iranskih napada.

Dok je Iran izbjegavao direktne napade na Izrael od ponovnog početka neprijateljstava, nastojeći spriječiti njegovo ponovno uključivanje u sukob, posljednji napad raketama i dronovima na jordanski grad Akabu, koji se nalazi u vidokrugu izraelskog Eilata, izazvao je ozbiljnu zabrinutost zbog daljnjeg širenja rata nakon propasti sporazuma o prekidu vatre, zaključuje AP.

(Kliker.info-agencije)