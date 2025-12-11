Trump uveo “zlatnu kartu”: Za milion dolara postajete Amerikanci, a za pet dobijate i dodatne benefite

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da će od srijede poslijepodne biti moguće aplicirati za tzv. Gold Card Citizenship, novi program ubrzanog sticanja američke boravišne dozvole i državljanstva.

Trump je vijest objavio na svojoj mreži Truth Social, poručivši:

“Trumpova Gold Card karta Vlade Sjedinjenih Američkih Država je danas ovdje! Direktan put do državljanstva za sve kvalificirane i provjerene osobe. Tako uzbudljivo! Naše velike američke kompanije konačno mogu zadržati svoj neprocjenjivi talent. Stranica uživo se otvara za 30 minuta!”

Trump je tokom predizborne kampanje više puta govorio o ideji uvođenja Gold Card vize, namijenjene bogatim stranim državljanima i visoko kvalificiranim radnicima, s ciljem privlačenja kapitala i stručnjaka u Sjedinjene Države.

Ovaj program, kako navodi njegova administracija, postavljen je na visokim finansijskim pragovima kako bi se osigurale značajne ekonomske koristi za SAD, uz pružanje ubrzanog puta do rezidentnog statusa onima koji ispunjavaju uslove.

Šta se zna o uslovima?

individualne aplikacije uz obaveznu donaciju od milion dolara u američku državnu blagajnu,

korporativno sponzorirane aplikacije uz donaciju od dva miliona dolara,

nepovratnu taksu od 15.000 dolara za obradu zahtjeva pri Ministarstvu domovinske sigurnosti (DHS).

Na stranici povezanoj s programom navodi se da se rezidencija može dobiti “u rekordnom roku” nakon sigurnosne provjere i uplate obaveznih iznosa.

Najavljena i “Platinum Card” opcija

Pored Gold Carda, Trumpov tim je najavio i ekskluzivnu Platinum Card verziju, koja bi, po ranijim prijedlozima, koštala 5 miliona dolara i omogućila boravak u SAD-u do 270 dana godišnje bez plaćanja američkog poreza na inostranu zaradu.

Strani državljani već se mogu prijaviti na listu čekanja, iako program formalno još nije pokrenut. Oni koji su ikada bili obveznici američkog poreza na prihode izvan SAD-a, uključujući američke državljane i rezidente, neće moći aplicirati.

Administracija navodi da bi i kod Platinum Carda mogle postojati dodatne, manje takse prema State Departmentu, u zavisnosti od profila podnositelja zahtjeva.

Program je već izazvao veliku pažnju, ali i kontroverze, budući da se kritičari pitaju otvara li se time “brzi put” do američkih dokumenata samo za najbogatije.

(Kliker.info-agencije)