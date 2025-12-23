Trump utrostručio naknadu : Migrantima ponuđeno 3.000 dolara za samodeportaciju tokom Božića

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) saopštilo je da utrostručuje finansijski podsticaj za migrante bez legalnog statusa za samodeportaciju tokom božićnog perioda, sada nudeći “bonus za izlazak” iz SAD od 3.000 dolara do kraja decembra za one koji odu koristeći aplikaciju CBP Home.

Kako navodi Newsweek ministarka domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je u saopštenju za javnost da se 1,9 miliona migranata koji su ilegalno živjeli u SAD-u dobrovoljno samodeportovalo od početka drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa u januaru.

“Ilegalni stranci trebali bi iskoristiti ovaj poklon i samodeportovati se jer ako to ne učine, naći ćemo ih, uhapsiti ih i nikada se neće vratiti”, rekla je Noem u saopštenju.

Pored toga DHS je je saopštio da će svi učesnici koji ispunjavaju uslove i koji odu do 31. decembra dobiti besplatnu avionsku kartu za svoje matične zemlje.

Trumpova administracija u martu je pokrenula preimenovanu aplikaciju pod nazivom CBP Home kako bi ljudima olakšala samostalnu deportaciju. Aplikaciju, prethodno nazvanu CBP One, koristila je Bidenova administracija kako bi migrantima omogućila legalan ulazak u SAD.

DHS je u maju objavio da su troškovi hapšenja, pritvora i deportacije osobe bez legalnog statusa oko 17.000 dolara.

Trump, koji je preuzeo dužnost u januaru obećavajući rekordne razine deportacija, pojačao je obračun s imigracijom unatoč podijeljenim reakcijama. Obećao je deportirati milion imigranata svake godine, a njegova je administracija do sada ove godine uspjela izbaciti oko 622.000 imigranata.

Administracija se priprema za još agresivniji pritisak protiv imigracije u 2026. s milijardama novih sredstava, a američki dužnosnici kažu da planiraju zaposliti hiljade novih imigracijskih agenata, otvoriti nove pritvorske centre i surađivati s vanjskim tvrtkama kako bi pronašli ljude bez legalnog statusa.

