Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije o saradnji u razvoju civilnog nuklearnog programa zavisiće od toga da li će Rijad priznati Državu Izrael, rekao je američki predsjednik Donald Trump, prema BBC-u.

“Civilni nuklearni program (bez obogaćivanja uranijuma!) namijenjen isključivo mirnodopskoj upotrebi biće odobren, ali samo pod uslovom da se Saudijska Arabija pridruži vrlo uspješnom Abrahamovom sporazumu”, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Abrahamov sporazum, koji je Trump posredovao tokom svog prvog predsjedničkog mandata, rezultirao je uspostavljanjem diplomatskih odnosa pet zemalja, uključujući četiri arapske zemlje, s Izraelom.

Saudijska Arabija je do sada tvrdila da neće priznati Izrael bez uspostavljanja nezavisne palestinske države. Međutim, Bijela kuća sada kaže da bez pridruživanja Abrahamovom sporazumu neće biti ni nuklearnog sporazuma.

Bijela kuća: Bez Abrahamovih sporazuma nema ni sporazuma

Tokom Trumpovog prvog mandata, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein potpisali su Abrahamov sporazum, normalizujući odnose s Izraelom prvi put u decenijama. Kasnije su im se pridružili Sudan, Maroko i Kazahstan.

Saudijska Arabija još nije komentirala Trumpove izjave, koje dolaze nakon što su neki stručnjaci upozorili da bi sporazum objavljen u srijedu mogao povećati rizik od širenja nuklearnog oružja na već nestabilnom Bliskom istoku.

Još nije poznato da li se uslov pridruživanja Abrahamovom sporazumu nalazi u samom tekstu nuklearnog sporazuma, koji nije objavljen, niti je jasno da li ga je Saudijska Arabija formalno prihvatila.

Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt izjavila je da je Trump nekoliko puta razgovarao o tom pitanju sa saudijskim liderima.

“Predsjednik je jasno rekao da će, ako se Saudijska Arabija ne pridruži Abrahamovom sporazumu, sporazum biti otkazan. Nastavit ćemo razgovore sa našim saudijskim partnerima o ovome”, rekla je.

Trumpovu izjavu pozdravio je i Izrael. Ured premijera Benjamina Netanyahua objavio je na društvenoj mreži X da bi ulazak Saudijske Arabije u Abrahamov sporazum predstavljao “historijski korak naprijed za mir na Bliskom istoku”.

U izjavi nije spomenut nuklearni sporazum, ali je izraelski ministar ekonomije Nir Barkat ranije izjavio da Izrael nema ništa protiv saudijskog nuklearnog programa ako je isključivo u mirnodopske svrhe.

Iako se vjeruje da Izrael posjeduje nuklearno oružje, izraelske vlasti tradicionalno to nisu ni potvrdile ni demantovale.

Stručnjaci upozoravaju na rizike

Američko Ministarstvo energetike opisuje sporazum kao mirnodopski sporazum o nuklearnoj saradnji koji će američkim kompanijama dati značajan pristup programu razvoja nuklearne energije Saudijske Arabije.

Pitanje nuklearne energije jedna je od ključnih tačaka sporenja u odnosima između SAD-a, Izraela i Irana posljednjih mjeseci. Teheran godinama negira zapadne optužbe da razvija program nuklearnog oružja.

Još 2018. godine, u intervjuu za CBS News, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman izjavio je da njegova zemlja ne planira razvijati nuklearno oružje, ali da će “bez sumnje slijediti isti put ako Iran napravi nuklearnu bombu”.

Određeni američki mediji su ranije pisali da bi sporazum mogao omogućiti Saudijskoj Arabiji obogaćivanje urana, koji služi kao gorivo za nuklearne elektrane, ali se može koristiti i za proizvodnju nuklearnog oružja. Trumpova najnovija izjava, međutim, sugerira da takva mogućnost nije predviđena.

Rosemary Kelanic, direktorica programa za Bliski istok u američkom Institutu za prioritete odbrane, ocijenila je da bi bilo “vrlo iznenađujuće” ako bi Washington dozvolio Saudijskoj Arabiji da ima vlastite pogone za obogaćivanje urana. “Sjedinjene Američke Države to nikada prije nisu učinile. Nikada nisu pomogle drugoj zemlji da obogaćuje uran na svojoj teritoriji jer zemlja koja sama proizvodi nuklearno gorivo predstavlja znatno veći rizik od razvoja nuklearnog oružja”, upozorila je.

Sporazum sada ide na razmatranje u američki Kongres. Očekuje se protivljenje nekih demokratskih i republikanskih predstavnika, ali s obzirom na to da Republikanska stranka kontrolira oba doma Kongresa, protivnici sporazuma nemaju dovoljno glasova da ga blokiraju.

(Geopolitika)