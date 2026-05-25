Aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da pregovori s Iranom “napreduju dobro”, ali je ponovo upozorio da će dogovor biti ili “veliki sporazum za sve” ili neće biti postignut nikakav dogovor, čime je otvorio mogućnost nastavka napada na Iran ukoliko pregovori propadnu.

Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da je tokom razgovora sa liderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Pakistana, Turske, Egipta, Jordana i Bahreina zatražio da sve te države potpišu Abrahamove sporazume kao dio šireg regionalnog dogovora povezanog s Iranom.

“Pregovori s Islamskom Republikom Iran napreduju dobro. To će biti ili veliki dogovor za sve ili nikakav dogovor – povratak na bojište i pucnjavu, ali veću i snažniju nego ikada ranije, a to niko ne želi”, napisao je Trump.

Prema njegovim riječima, zemlje koje učestvuju u razgovorima trebale bi “istovremeno” pristupiti Abrahamskom sporazumu, diplomatskom sporazumu pokrenutom 2020. godine, kroz koji su pojedine arapske zemlje priznale Izrael.

Trump je posebno izdvojio Saudijsku Arabiju i Katar, za koje smatra da bi trebali odmah pristupiti sporazumu, nakon čega bi “svi ostali trebali slijediti taj primjer”.

Dodao je da bi odbijanje pojedinih država da se pridruže sporazumu pokazalo “lošu namjeru” i moglo ih udaljiti od šireg regionalnog dogovora s Iranom.

U objavi je naveo da je Abrahamski sporazum donio “finansijski, ekonomski i društveni procvat” zemljama koje su ih već potpisale, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein, Maroko, Sudan i Kazahstan.

Trump tvrdi da bi proširenje sporazuma moglo donijeti “pravi mir, snagu i stabilnost” Bliskom istoku prvi put u “5.000 godina”.

“Bliski istok bi bio ujedinjen, snažan i ekonomski jak kao nijedna druga regija u svijetu”, naveo je Trump.

On je također rekao da bi, ukoliko Iran potpiše sporazum sa SAD-om, bilo “čast” uključiti Teheran u sporazum i širu regionalnu koaliciju.

“To bi bilo nešto zaista posebno”, napisao je Trump, dodajući da bi takav sporazum bio “najvažniji dogovor” koji bi zemlje regiona ikada potpisale.

Trump je na kraju poručio da je od svojih predstavnika zatražio da odmah započnu i uspješno završe proces uključivanja novih država u, kako je naveo, “već historijski Abrahamski sporazum”.

