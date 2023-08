Trump traži da suđenje za miješanje u izbore počne 2026. godine

Specijalni tužilac Jack Smith zatražio je da suđenje počne 2. januara 2024. Tužilaštvo procjenjuje da bi bilo potrebno od 4 do 6 nedjelja da iznese svoj slučaj protiv bivšeg predsjednika.

“Javni interes leži u pravdi i pravičnom suđenju, a ne u žurbi za presudom“, napisali su Trumpovi advokati u svom zahtjevu.

Očekuje se da će sutkinja Tanya Chutkan odrediti datum ročišta 28. augusta u Washigntonu.

Suđenja bi mogla da popune Trumpov kalendar dok se sprema za izbornu trku i u prvoj polovini 2024. mogao bi da provede više dana u sudnicama nego u kampanji za predsjednika.

Protiv Trumpa se trenutno vode postupci po četiri optužnice, posljednji u Georgijim gdje je tužiteljica Fani Willis pozvala da suđenje počne 4. marta. Datum suđenja odrediće sudija Višeg suda okruga Fulton.

Trumpovi advokati će gotovo sigurno tražiti kasniji datum, vrlo vjerovatno poslije predsjedničkih izbora u novembru.

Ali, ako sudija prihvati zahtjev tužiteljice da suđenje počne 4. marta, to znači dan pijre Super utorka, kada se u 14 država glasa na unutarstranačkim izborima za predsjedničku nominaciju.

Očekuje se da će sva suđenja sa kojima se Trump suočava trajati nedjeljama, a bivši predsjednik bi morao sve vrijeme da sjedi u sudnici.

Trump je poručio da je siguran da će dobiti novi mandat uprkos četiri optužnice. Njegova podrška među republikancima ostala je stabilna, a on tvrdi da su optužnice osmišljene da mu osujete kampanju.

Ukupno se suočava sa 91 tačkom optužnice za krivična djela. On negirao krivicu u svim slučajevima.

Datum suđenja koji je predložila tužiteljica Willis mogao bi da se preklopi sa ročištem u drugom predmetu u New Yorku, koje je zakazano za kraj marta. Ali, tužilac na Manhattanu je već signalizirao da je spreman da pomjeri datum.

U slučaju u New Yorku, Trump je optužen za falsifikovanje poslovne dokumentacije, kako bi sakrio tajnu isplatu od 130.000 dolara porno glumici da ne bi javno govorila o njihovoj aferi. On je to negirao.

Krajem maja, Trumpu bi trebalo da se sudi na Floridi po optužnici od 40 tačaka koju je podigao specijalni tužilac Jack Smith.

Trump se tereti da je nezakonito držao veoma povjerljiva dokumenta na svom imanju Mar-a-Lago , nakon što je napustio Bijelu kuću u januaru 2021.

Trump je takođe optužen za kovanje zavjere sa menadžerom u Mar-a-Lagu kako bi spriječio predaju materijala federalnim istražiteljima.

(Kliker.info-Glas Amerike)