Američki predsjednik Donald Trump uputio je iznimno oštru i vulgarnu poruku Iranu, pozivajući vlasti u Teheranu da ponovno otvore Hormuški tjesnac.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je poručio Iranu da ‘odmah otvori prokleti tjesnac’, uz niz uvreda na račun iranskog vođstva.

Istodobno je zaprijetio napadima na ključnu infrastrukturu ako se to ne dogodi do zadanog roka – ponedjeljka u 10 sati po istočnoameričkom vremenu (14 sati po GMT-u).

‘Utorak će u Iranu biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Neće biti ničega sličnog!!!’, napisao je Trump.

U nastavku je dodatno zaoštrio retoriku:

‘Otvorite taj prokleti tjesnac, vi ludi ***, ili ćete živjeti u paklu – samo gledajte! Neka je hvala Alahu. Predsjednik DONALD J. TRUMP’, stoji u objavi.

Trumpove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti oko Hormuškog tjesnaca, jedne od ključnih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte, čije bi zatvaranje imalo globalne posljedice.

Američki predsjednik dao je u subotu Iranu ‘48 sati’ da ‘postigne dogovor ili ponovno otvori Hormuški tjesnac’, inače će Sjedinjene Države na njih ‘sručiti pakao’.

