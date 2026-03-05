Trump smijenio “ICE Barbiku” :Konroverznu ministricu zamijenit će senator iz Oklahome Markwayne Mullin

Američki predsjednik Donald Trump smijenio je Kristi Noem s dužnosti ministrice američkog ministarstva domovinske sigurnosti.

U objavi na Truth Socialu Trump je poručio da je Noem dobro služila administraciji, da je postigla brojne i spektakularne rezultate, a onda napomenuo da će postati posebna izaslanica za “Štit Amerike”, novu “sigurnosnu inicijativu” koju planira objaviti ovog tjedna na Floridi na sastanku s latinoameričkim čelnicima.

Bivša guvernerka Južne Dakote bila je jedna od najistaknutijih ministrica Trumpovog kabineta s objavama kojima je marginalizirala imigrante, ističući slučajeve navodnih kaznenih djela i koristeći zajedljiv jezik.

Kritike zbog zbivanja u Minneapolisu

Suočila se s kritikama u siječnju kada je dvoje američkih državljana, koje su usmrtili savezni agenti u Minneapolisu, označila kao počinitelje domaćeg terorizma.

Videozapisi koji su se pojavili nakon ubistava potkopavaju tvrdnje Noem i drugih Trumpovih dužnosnika da su dvoje ubijenih, Renee Good i Alex Pretti, bili nasilni agresori.

Demokrati u Zastupničkom domu SAD-a pokrenuli su postupak opoziva Noem, a najmanje dva republikanca u Kongresu pozvala su na njezinu smjenu nakon incidenata.

Smireniji pristup ili masovna deportacija?

Tijekom kongresnih saslušanja u februaru , demokrati i neki republikanci kritizirali su Noem zbog njezina pristupa suzbijanju imigracije i upravljanju ministarstvom. Izrazili su zabrinutost i zbog reklamne kampanje vrijedne 220 milijuna dolara u kojoj se Noem pojavljivala.

Kadrovska promjena otvara pitanja o tome hoće li Trumpova administracija intenzivirati masovnu deportaciju ili odabrati smireniji pristup. Pod vodstvom Kristi Noem, maskirani imigracijski agenti nahrupili su u Los Angeles, Chicago i Washington, pretražujući susjedstva i parkirališta u potrazi za mogućim ilegalnim imigrantima.

Također je objavio da republikanskog senatora iz Oklahome Markywaynea Mullina predlaže za nasljednika Noem.

BREAKING: Trump has FIRED DHS Secretary Kristi Noem and has tapped Senator Markwayne Mullin to fill the role effective March 31.

„Kao ratnik MAGA-e i bivši neporaženi profesionalni MMA borac, Markwayne se zaista dobro slaže s ljudima i poznaje mudrost i hrabrost potrebne za promicanje naše agende Amerika na prvom mjestu“, rekao je Trump.

“Kao jedini Indijanac u Senatu, Markwayne je fantastičan zagovornik naših nevjerojatnih plemenskih zajednica. Neumorno će raditi na tome da naša granica bude sigurna, da se zaustave kriminalne aktivnosti migranata, ubojica i drugih kriminalaca koji ilegalno ulaze u našu zemlju, da se okonča pošast ilegalnih droga i da se AMERIKA PONOVNO UČINI SIGURNOM”, zaključio je.

