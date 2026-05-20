(Kliker.info)

Američki predsjednik Donald Trump uspješno se riješio svoje dugogodišnje političke “noćne more” u Kentuckyju nakon što je njegov glavniunutarstranački kritičar, kongresmen Thomas Massie, poražen na republikanskim predizborima.

Massieja je u 4. kongresnom okrugu Kentuckyja pobijedio Ed Gallrein, penzionisani pripadnik Navy SEAL-a i farmer kojeg je Trump lično izabrao i podržao kako bi kaznio nelojalnost unutar stranke.

Zašto je izgubio?

Jednostavno rečeno ovo je bila direktna osveta Donalda Trumpa pošto je Massie godinama gradio reputaciju nezavisnog libertarijanca koji

često glasa protiv stranačke linije (statistika pokazuje da je glasao protiv sopstvene stranke u čak 22,3% slučajeva).

Trump ga je otvoreno označio kao metu, nazivajući ga „najgorim republikanskim kongresmenom u istoriji zemlje” i „kočničarom”. Trumpova

podrška Gallreinu preusmjerila je glasove lojalnih Trumpovih birača u ključnim okruzima sjevernog Kentuckyja.

Pored toga,Trump i stranački vrh zamjerili su Massieju glasanje protiv velikog zakona o porezima i potrošnji, njegovo protivljenje

finansiranju graničnog zida, kritiku vojnih akcija u Iranu, te insistiranje na objavljivanju tajnih dosjea o Jeffreyju Epsteinu čemu se Bijela

kuća protivila.

Što je još značajnije Massie se kao izolacionista dosljedno protivio svakoj vrsti strane pomoći, uključujući i finansijsku i simboličku podršku

Izraelu. To je protiv njega okrenulo snažne pro-izraelske političke organizacije unutar Republikanske stranke.

Kako je poražen?