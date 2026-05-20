(Kliker.info)

Trump se riješio “noćne more” iz Kentuckyja : Kongresmen Thomas Massie poražen na najskupljim predizborima u istoriji !

20 Maja
07:13 2026
Američki predsjednik Donald Trump uspješno se riješio svoje dugogodišnje političke “noćne more” u Kentuckyju nakon što je njegov glavniunutarstranački kritičar, kongresmen Thomas Massie, poražen na republikanskim predizborima.

Massieja je u 4. kongresnom okrugu Kentuckyja pobijedio Ed Gallrein, penzionisani  pripadnik Navy SEAL-a i farmer kojeg je Trump lično izabrao i podržao kako bi kaznio nelojalnost unutar stranke.

Zašto je  izgubio?
Jednostavno rečeno ovo je bila direktna osveta Donalda Trumpa pošto je Massie  godinama gradio reputaciju nezavisnog libertarijanca koji
često glasa protiv stranačke linije (statistika pokazuje da je glasao protiv sopstvene stranke u čak 22,3% slučajeva).
Trump ga je otvoreno označio kao metu, nazivajući ga „najgorim republikanskim kongresmenom u istoriji zemlje” i „kočničarom”. Trumpova
podrška Gallreinu preusmjerila je glasove lojalnih Trumpovih birača u ključnim okruzima sjevernog Kentuckyja.
Pored toga,Trump i stranački vrh zamjerili su Massieju glasanje protiv velikog zakona o porezima i potrošnji, njegovo protivljenje
finansiranju graničnog zida, kritiku vojnih akcija u Iranu, te insistiranje na objavljivanju tajnih dosjea o Jeffreyju Epsteinu čemu se Bijela
kuća protivila.
 Što je još značajnije Massie se kao izolacionista dosljedno protivio svakoj vrsti strane pomoći, uključujući i finansijsku i simboličku podršku 
Izraelu. To je protiv njega okrenulo snažne pro-izraelske političke organizacije unutar Republikanske stranke.
Kako je poražen?
Poražen je na taj način što se cijela kampanja pretvorila se u masivan finansijski obračun u kojem je na političke oglase potrošeno više od
32,6 miliona dolara. Pro-izraelske grupe (povezane s AIPAC-om i Republican Jewish Coalition) uložile su preko 9 miliona dolara u kampanju protiv njega, a
dodatno, super PAC-ovi bliski Trumpu uložili su oko 7 miliona dolara u televizijske oglase koji su napadali Massiejevu nelojalnost stranačkim prioritetima.
 Pritisak je bio toliko intenzivan da je pred same izbore ministar odbrane Pete Hegseth lično doputovao u Kentucky kako bi vodio kampanju 
za Gallreina, što je izuzetno rijedak potez za aktivnog člana kabineta.
Ovaj poraz sedmorostrukog kongresmena tumači se kao jasan dokaz čvrstog Trumpovog stiska nad republikanskim biračkim tijelom i kao
ozbiljno upozorenje svim ostalim članovima stranke koji pokušaju pokazati pretjeranu političku nezavisnost.
 Massie je nakon poraza  izašao na pozornicu pred razošaranom  gomilom koja je navijala i skandirala, uključujući slogane poput “nema više
ratova” i “Amerika na prvom mjestu!”

“Nešto smo podstakli. U ovoj zemlji postoji čežnja za nekim ko će glasati za principe, a ne za stranku”, rekao je Massie u svom govoru, koji je trajao više od 20 minuta.

Također je kritizirao nepokolebljivu odanost Trumpu u Kongresu: “Ako zakonodavna vlast uvijek glasa u smjeru u kojem vjetar puše, onda imamo vladavinu mase”, rekao je. Ali ako zakonodavci slijede Ustav, “imamo republiku.”

Massie je završio govor nagovještavajući kandidaturu 2028. godine, rekavši: “O tome ćemo razgovarati kasnije.”

