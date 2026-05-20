(Kliker.info)

Trump se riješio “noćne more” iz Kentuckyja : Kongresmen Thomas Massie poražen na najskupljim predizborima u istoriji !
Američki predsjednik Donald Trump uspješno se riješio svoje dugogodišnje političke “noćne more” u Kentuckyju nakon što je njegov glavniunutarstranački kritičar, kongresmen Thomas Massie, poražen na republikanskim predizborima.
Massieja je u 4. kongresnom okrugu Kentuckyja pobijedio Ed Gallrein, penzionisani pripadnik Navy SEAL-a i farmer kojeg je Trump lično izabrao i podržao kako bi kaznio nelojalnost unutar stranke.
“Nešto smo podstakli. U ovoj zemlji postoji čežnja za nekim ko će glasati za principe, a ne za stranku”, rekao je Massie u svom govoru, koji je trajao više od 20 minuta.
Također je kritizirao nepokolebljivu odanost Trumpu u Kongresu: “Ako zakonodavna vlast uvijek glasa u smjeru u kojem vjetar puše, onda imamo vladavinu mase”, rekao je. Ali ako zakonodavci slijede Ustav, “imamo republiku.”
Massie je završio govor nagovještavajući kandidaturu 2028. godine, rekavši: “O tome ćemo razgovarati kasnije.”
