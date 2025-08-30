Trump šalje vojsku na ulice Chicaga, guverner Pritzker i gradonačelnik Johnson protiv : “Policija Chicaga neće “sarađivati ​​sa federalnim agentima”

Gradonačelnik Chicaga policija Chicaga neće “sarađivati ​​s federalnim agentima potpisao je u subotu izvršnu naredbu u kojoj se iznose početni planovi o tome kako će se grad pokušati oduprijeti planiranim mjerama predsjednika Donalda Trumpa protiv imigracije u narednim danima.

Naredba gradonačelnika pruža smjernice i direktive gradskim agencijama i organima za provođenje zakona “usred eskalacije prijetnji savezne vlade”. CNN je ranije izvijestio da se Trumpova administracija priprema za provođenje velike operacije provođenja imigracijskih zakona u Chicagu već sljedeće sedmice, prema više izvora upoznatih s planiranjem.

“Možda ćemo vidjeti militariziranu provedbu imigracijskih zakona. Možda ćemo vidjeti i trupe Nacionalne garde. Možda ćemo čak vidjeti aktivna vojna i naoružana vozila na našim ulicama. Nismo to tražili. Naši ljudi to nisu tražili, ali ipak se nalazimo u situaciji da moramo odgovoriti na ovo”, rekao je Johnson prije potpisivanja izvršne naredbe u subotu.

Naredba gradonačelnika “potvrđuje” da policija Chicaga neće “sarađivati ​​s federalnim agentima na zajedničkim patrolama za provođenje zakona, operacijama hapšenja ili drugim dužnostima provođenja zakona, uključujući provođenje civilnih imigracijskih zakona”.

Naredba također “poziva” savezne službenike za provođenje zakona koji djeluju u Chicagu “da se suzdrže od nošenja maski, da nose i koriste kamere na tijelu i da se identificiraju javnosti imenima i brojevima znački”. Johnson je ponovio da će gradske policijske snage morati nositi odjeću koja ih jasno identificira.

Johnsonova naredba također nalaže gradskim odjelima da “koriste sve dostupne pravne i zakonodavne puteve kako bi se oduprli koordiniranim naporima savezne vlade” koji krše prava stanovnika Chicaga.

Naredba gradonačelnika u konačnici zahtijeva da Trump “odustane” od raspoređivanja vojnih snaga u Chicago radi provođenja imigracijskih zakona – ali nije jasno koliko će to biti učinkovito u zaustavljanju Trumpovih planova.

To označava najnoviji napor da se suprotstave napadima Trumpove administracije na gradove kojima upravljaju demokrate. Ovaj potez dolazi nakon što je Trump signalizirao proširenje svojih napora za provođenje zakona u Los Angelesu i Washingtonu, DC, na gradove širom zemlje.

CNN je ranije izvijestio da će se planovi administracije za Chicago razlikovati od tekućeg obračuna s organima za provođenje zakona u glavnom gradu. Umjesto toga, očekuje se da će izgledati kao Trumpovo raspoređivanje Nacionalne garde u junu u Los Angelesu kako bi se ugušili protesti protiv imigracije. Trump se trenutno suočava s pravnim izazovom zbog tog raspoređivanja.

Ranije ove sedmice, Trump je potpisao izvršnu naredbu o uspostavljanju “specijalizovanih jedinica” u Nacionalnoj gardi za rješavanje kriminala u gradovima, iako nije jasno kako će naredba funkcionirati u praksi. Nacionalna garda već ima snage za reakciju koje su osmišljene da odgovore na incidente koji zahtijevaju podršku za provođenje zakona ili sigurnost u svakoj državi, teritoriji i Washingtonu.

Ako bi Trump koristio određena predsjednička ovlaštenja za raspoređivanje Nacionalne garde i saveznih agencija za provođenje zakona u američkim gradovima, to bi predstavljalo neviđen potez za koji neki stručnjaci i lokalni lideri tvrde da je nezakonit.

Johnson je u intervjuu za CNN-ovog Andersona Coopera u ponedjeljak osudio Trumpov mogući plan da rasporedi savezne trupe u treći najveći grad Sjedinjenih Država.

“Ovo je očigledno neustavno. Nezakonito je i skupo je”, rekao je. “Ima li još posla? Naravno da ima. Da li je slanje vojnih trupa u gradove način da se zapravo poveća sigurnost zajednice? Apsolutno ne.”

CNN je kontaktirao Bijelu kuću za komentar o Johnsonovim izvršnim naredbama.

Neposredno prije nego što je gradonačelnik potpisao izvršne naredbe, Bijela kuća je na X-u izjavila da je Trumpova poruka “stanovnicima Chicaga i svakog drugog grada kojim upravljaju demokrate sljedeća: Ne morate ovako živjeti.”

Demokratski guverner Illinoisa JB Pritzker također je kritizirao Trumpa zbog sugestije da će rasporediti savezne snage u Chicago. Ranije ove sedmice na konferenciji za novinare optužio je administraciju da “traži načine da postavi temelje za zaobilaženje naše demokratije, militarizaciju naših gradova i okončanje izbora.”

“Ako se zaista radi o borbi protiv kriminala i sigurnosti ulica, kakvo bi opravdanje Bijela kuća mogla imati za planiranje tako izuzetne akcije bez ikakvih razgovora ili konsultacija s guvernerom, gradonačelnikom ili policijom?”, rekao je Pritzker.

Potpredsjednik JD Vance rekao je u četvrtak tokom posjete La Crosseu u Wisconsinu da administracija želi da guverneri i gradonačelnici “zatraže pomoć”.

„Nismo previše daleko od Chicaga. Chicago je imao mnogo problema s kriminalom. Zašto imate gradonačelnike i guvernere koji su ljuti zbog Donalda Trumpa koji im nudi pomoć nego zbog činjenice da njihovi stanovnici bivaju otimani iz automobila i ubijani na ulicama? To nema ni trunke smisla“, rekao je.

