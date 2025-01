Trump rekao da se Putin želi sastati s njim: ‘Dogovaramo to. Moramo završiti s tim ratom‘

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da se dogovara sastanak između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“On se želi sastati, a mi to dogovaramo. On je to rekao čak i javno i mi moramo završiti s tim ratom”, rekao je Trump prije sastanka s republikanskim guvernerima u Mar-a-Lagu u Palm Beachu na Floridi.

Pritom nije ponudio vremenski rok u kojem bi se taj susret trebao dogoditi.

Trumpov povratak u Bijelu kuću 20. siječnja potaknuo je nadu u diplomatsko rješenje kojim bi se okončala invazija Moskve na Ukrajinu koja je započela u veljači 2022., ali je također potaknuo strah u Kijevu da bi brzi mirovni sporazum mogao imati visoku cijenu za Ukrajinu, analizira Reuters.

Naime, neki Trumpovi savjetnici iznijeli su određene prijedloge za okončanje rata kojima bi se Rusiji u doglednoj budućnosti efektivno prepustili veliki dijelovi zemlje.

Od početka ruske invazije, SAD je pod predsjednikom Joeom Bidenom pružio Ukrajini vojnu i sigurnosnu pomoć vrijednu više od 175 milijardi dolara. Međutim, neizvjesno je hoće li se pomoć nastaviti tim tempom pod Trumpom, koji je rekao da želi brzo okončati rat.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je ranije u četvrtak da bi Putin pozdravio Trumpovu želju za kontaktom, no da do sada nije bilo službenih zahtjeva. “Bilo bi prikladnije pričekati da Trump prvo preuzme dužnost”, izjavio je Peskov.

(Kliker.info-JL)