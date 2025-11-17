Trump promijenio ploču, hoće objavu dokumenata o Jeffreyju Epsteinu : Glasajte za objavu spisa. Nemamo što skrivati !

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je republikance u Zastupničkom domu da glasaju za objavu Epsteinovih spisa, što je zaokret u odnosu na njegov raniji stav.

“Republikanci u Zastupničkom domu trebali bi glasati za objavu Epsteinovih spisa jer nemamo što skrivati”, napisao je Trump sinoć na Truth Socialu. Velika promjena Trumpova stava dolazi nakon što je više republikanaca signaliziralo da su spremni prekršiti stranačku disciplinu i glasati za objavu dokumenata.

Očekuje se da će Zastupnički dom ove sedmice glasati o prijedlogu zakona kojim bi se ministarstvo pravosuđa prisililo da javno objavi spise. Zagovornici prijedloga poručuju da imaju dovoljno glasova za prolazak kroz Zastupnički dom, no i dalje je nejasno hoće li zakon proći u Senatu.

Ako prođe oba doma Kongresa, Trump bi također morao odobriti objavu spisa. Zakon podržavaju i demokrati i dio republikanaca. Republikanski zastupnik Thomas Massie, jedan od supokrovitelja prijedloga, rekao je u razgovoru za ABC News da bi čak 100 republikanaca moglo glasati za.

Prijedlog, nazvan Zakon o transparentnosti Epsteinovih spisa, ima za cilj natjerati ministarstvo pravosuđa da objavi sve neklasificirane zapise, dokumente, komunikaciju i istražne materijale povezane s Jeffreyjem Epsteinom.

Trump se oglasio ubrzo nakon što je sletio u bazu Joint Base Andrews po povratku s vikenda provedenog na Floridi.

“Ministarstvo pravosuđa već je predalo desetke hiljada stranica javnosti o ‘Epsteinu’, proučava razne operativce demokrata (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers itd.) i njihov odnos s Epsteinom, a Odbor za nadzor Zastupničkog doma može dobiti sve što mu zakonski pripada, BAŠ ME BRIGA!”, napisao je Trump, dodajući da želi da se republikanci “VRATE NA TEMU”.

Trumpovo spominjanje Clintona uslijedilo je nakon što je američko ministarstvo pravosuđa potvrdilo da će istražiti veze pedofilskog financijera Jeffreyja Epsteina s velikim bankama i nekoliko istaknutih demokrata, uključujući bivšeg predsjednika Billa Clintona.

Trump je istaknuo da će zatražiti od državne sekretarke Pam Bondi i FBI-ja da istraže Epsteinov “angažman i odnos” s Clintonom i drugima. Clinton je odlučno negirao da je imao ikakvo saznanje o Epsteinovim zločinima.

Glasnogovornik JPMorgan Chasea ustvrdio je kako tvrtka žali zbog “svake povezanosti” koju je imala s Epsteinom te dodao da mu “nisu pomagali u počinjenju njegovih gnusnih djela”.

Trumpov zaokret dogodio se nakon što su demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma prošle sedmice objavili tri e-mail prepiske, uključujući korespondenciju između Epsteina, koji je umro 2019. u zatvoru, i njegove dugogodišnje suradnice Ghislaine Maxwell, koja trenutačno služi kaznu od 20 godina zbog trgovanja seksualnim robljem.

Neke od tih prepiski spominju Trumpa. U jednom e-mailu iz 2011. Epstein piše Maxwell: “Želim da shvatiš da je taj pas koji se nije zalajao Trump. Žrtva je provela sate u mojoj kući s njim.”

Samo nekoliko sati nakon objave tih e-mailova, republikanci u Zastupničkom domu objavili su mnogo veću skupinu od 20.000 spisa kao protuodgovor na ono što su nazvali pokušajem demokrata da “selektivno biraju” dokumente. Također su poručili da je riječ o pokušaju “stvaranja lažnog narativa kako bi se ocrnilo predsjednika Trumpa”.

Zastupnički dom potom je najavio da će iduće sedmice glasati o još široj objavi Epsteinovih materijala.

Trumpov zaokret uslijedio je nakon što je predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson u razgovoru za Fox News sugerirao da bi glasanje za objavu dokumenata moglo otkloniti optužbe da je Trump imao ikakve veze s Epsteinovim zlostavljanjem i trgovinom maloljetnim djevojkama.

Trump i republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene, tradicionalno jedna od njegovih najžešćih braniteljica, javno su se posvađali zbog objave Epsteinovih spisa. U petak je Trump nazvao Greene “ludom”, poručivši da bi trebala biti smijenjena na izborima sljedeće godine. U subotu ju je nazvao “izdajicom”.

Greene je zauzvrat dovela u pitanje Trumpovo stavljanje “Amerike na prvo mjesto” i kritizirala njegovo postupanje sa spisima.

(Kliker.info-agencije)