Trump povlači Nacionalnu gardu iz Chicaga, Los Angelesa i Portlanda : „Vratit ćemo se, možda u mnogo drugačijem i jačem obliku!“

Predsjednik Trump je u srijedu izjavio da uklanja Nacionalnu gardu iz gradova pod vodstvom demokrata, Los Angelesa, Portlanda, Oregona i Chicaga, nakon presude Vrhovnog suda koja je bacila sumnju na pravnu teoriju administracije o korištenju trupa u domaćim operacijama provođenja zakona.

Međutim, predsjednik je rekao da je odluka zasnovana isključivo na onome što je opisao kao “značajno smanjen” kriminal u tim gradovima i ostavila je otvorenu mogućnost buduće federalne intervencije. Ured guvernera Gavina Newsoma usprotivio se Trumpovom obrazloženju za uklanjanje trupa iz Los Angelesa, rekavši da je odluka donesena zbog nedavnih pobjeda Kalifornije na sudu, uključujući presudu u srijedu kojom se kontrola nad Gardom vraća državi.

“Drago mi je što je predsjednik Trump konačno priznao poraz: cijelo vrijeme smo govorili da je federalizacija Nacionalne garde u Kaliforniji nezakonita”, rekao je Newsom u izjavi. “Nalažem rukovodstvu kalifornijske Nacionalne garde da ubrzano radi na tome da se pripadnici državne službe što prije vrate kući kako bi bili sa svojim porodicama nakon demobilizacije iz federalne službe.”

Do prepirke je došlo nakon podneska podnesenog Američkom žalbenom sudu za 9. okrug u utorak, u kojem su advokati Ministarstva pravde izjavili da su formalno povukli zahtjev da trupe ostanu pod federalnom kontrolom dok se žalbeni postupak nastavlja. Naknadnim nalogom Apelacionog suda u srijedu, kontrola nad Kalifornijskom nacionalnom gardom vraćena je Newsomu.

Prošle sedmice, Vrhovni sud SAD-a donio je Trumpu privremeni poraz, blokirajući ga u raspoređivanju Nacionalne garde u Chicagu. U svojoj presudi, sudije su rekle da se ovlasti za raspoređivanje trupa unutar zemlje daju predsjedniku samo u “izuzetnim” okolnostima.

Odluka se smatra prekretnicom u spornoj pravnoj borbi oko Trumpove upotrebe trupa državne Nacionalne garde, za koju je predsjednik rekao da je neophodna za smirivanje nemira zbog provođenja imigracijskih zakona. Advokati Ministarstva pravde su na sudu tvrdili da, nakon što budu federalizirane, trupe Garde mogu ostati pod predsjednikovom komandom na neodređeno vrijeme i da sudovi nemaju ovlaštenje da preispituju njihovo raspoređivanje.

Kalifornijski zvaničnici su podnijeli tužbu u junu nakon što je Trump mobilizirao skoro 2.000 vojnika Nacionalne garde u Los Angeles uprkos Newsomovim prigovorima, tvrdeći da je raspoređivanje bilo “nezakonito i bez presedana”. Većina vojnika je poslana kući u augustu. Sudski zapisi pokazuju da je otprilike 300 kalifornijskih vojnika ostalo pod federalnom kontrolom, uključujući 100 njih koji su još uvijek bili aktivni u Los Angelesu početkom ovog mjeseca.

Newsom je u septembru rekao da je Trumpova odluka o raspoređivanju trupa u Los Angeles predstavljala skupo političko pozorište koje je poreske obveznike opteretilo računom od skoro 120 miliona dolara. Ta cijena je izračunata na osnovu procjena koje je dala Kalifornijska Nacionalna garda, saopštio je Newsomov ured.

Sredinom decembra, video koji je pregledao The Times pokazao je desetine vojnika pod Trumpovom komandom kako tiho napuštaju zgradu Royal Federal u centru grada usred noći nakon što je apelacioni sud naredio da se povuku. Tim objektom patroliraju naoružani vojnici od juna.

Ranije ovog mjeseca, savezni sudija u Sjevernom okrugu Kalifornije presudio je da je predsjednik nezakonito preuzeo kontrolu nad kalifornijskom Nacionalnom gardom tokom protesta zbog provođenja imigracijskih zakona. Ta naredba je sada ponovo na snazi ​​nakon srijede, nakon što je 9. okružni sud naložio tužbu.

Američki okružni sudija Charles R. Breyer odbacio je argument administracije da, nakon što se federaliziraju, jedinice Garde mogu ostati pod predsjedničkom kontrolom na neodređeno vrijeme. Upozorio je da bi takva teorija poremetila ustavnu ravnotežu između državne i savezne vlasti.

Slučaj Los Angelesa dio je šire, visokorizične pravne bitke oko predsjednikovog ovlaštenja da rasporedi oružane snage unutar američkih gradova. Slični sporovi koji uključuju raspoređivanje Garde u Oregonu i Illinoisu prolaze kroz sudove, a nekoliko sudija, uključujući i konzervativne imenovane, izražava skepticizam prema tvrdnjama da su takve odluke izvan sudske revizije.

Članovi Kongresa također su počeli ispitivati ​​raspoređivanje, izražavajući zabrinutost zbog građanskih sloboda i sve veće upotrebe vojnih snaga u civilnim okruženjima.

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem izjavila je ranije ove godine da bi Los Angeles “izgorio” da nije bilo raspoređivanja Nacionalne garde.

Trumpova poruka u srijedu na njegovoj platformi društvenih medija Truth Social ponovila je te tvrdnje.

„Portland, Los Angeles i Chicago bi NESTALI da se nije umiješala savezna vlada“, napisao je Trump. „Vratit ćemo se, možda u mnogo drugačijem i jačem obliku, kada kriminal ponovo počne rasti – Samo je pitanje vremena!“

