Trump potvrdio hapšenje Madura nakon američkog napada na Karakas; Rusija i Iran oštro osudili akciju

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, objavio je da je predsjednik Venecuele Nicolas Maduro uhapšen i odveden iz zemlje nakon što su SAD izvele opsežan napad koji su oštro osudile Iran i Rusija.

Američka vojna akcija na venezuelansku prijestolnicu Karakas počela je 3. januara nakon višemjesečnog pritiska Vašingtona.

Detalji događaja se još prikupljaju, ali američki senator Mike Lee rekao je da mu je državni sekretar SAD-a Marco Rubio saopštio da je Maduro uhapšen od strane američkih snaga kako bi mu se sudilo za krivične optužbe u Sjedinjenim Državama.

“[Rubio] očekuje da neće biti daljih akcija u Venezueli sada kada je Maduro u američkom pritvoru”, napisao je Lee na mreži X nakon razgovora sa najvišim američkim diplomatama 3. januara.

Rusija potvrđuje ‘solidarnost’ Venezueli

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je ono što je nazvalo “činom oružane agresije protiv Venezuele” od strane Sjedinjenih Država, rekavši da su svi “izgovori” za opravdanje takvih postupaka “neodrživi”.

“Potvrđujemo našu solidarnost s venecuelanskim narodom i našu podršku akcijskom planu bolivarskog rukovodstva usmjerenom na zaštitu nacionalnih interesa i suvereniteta zemlje”, navodi se u saopštenju ministarstva.

Ministarstvo je dodalo da Latinska Amerika mora “ostati zona mira”.

Venezuela je najvažniji partner Moskve u Latinskoj Americi i pružala je diplomatsku podršku i određeni nivo vojne pomoći Madurovom režimu dok se suočavao s međunarodnim i domaćim pritiscima zbog spornih izbora i tekuće ekonomske krize.

“Venezuela mora imati pravo da sama određuje svoju sudbinu bez ikakvog destruktivnog, a kamoli vojnog, miješanja izvana”, navodi se u ruskom saopštenju.

Iran osuđuje ‘grubo kršenje’

Iran, još jedan ključni saveznik Venezuele, osudio je američki vojni napad, prema izvještaju iranske državne televizije Press TV.

Iransko Ministarstvo vanjskih poslova reklo je da napad krši suverenitet i teritorijalni integritet Venezuele, kao i Povelju UN-a, prenosi Press TV.

“Američka vojna agresija protiv nezavisne države koja je članica Ujedinjenih nacija predstavlja grubo kršenje regionalnog i međunarodnog mira i sigurnosti, čije će posljedice uticati na cijeli međunarodni sistem”, navodi se u saopštenju ministarstva.

Ni Moskva ni Teheran nisu komentarisali Madurovo hapšenje.

Vlada Venezuele nije potvrdila Madurovo hapšenje, ali potpredsjednica Delcy Rodriguez rekla je da se ne zna gdje se nalaze on i prva dama Cilia Flores.

U televizijskom obraćanju, Rodriguez je zatražila dokaz da su živi od Washingtona i rekla da su u napadu ubijeni zvaničnici, vojno osoblje i civili širom zemlje.

(Kliker.info-RSE)