Trump potvrdio da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu mirovnog plana : Ovo je veliki dan za muslimane, Izrael i SAD

Američki predsjednik Donald Trump poručio je putem svoje društvene mreže Truth Social da su Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi mirovnog plana.

Riječ je, naime, o brzom oslobađanju svih talaca.

– Veoma sam ponosan što mogu objaviti da su i Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana, napisao je Trump.

– To znači da će SVI taoci uskoro biti oslobođeni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak ka snažnom, trajnom i vječnom miru. Sve strane bit će tretirane pravedno! Ovo je VELIKI dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael, sve susjedne zemlje i Sjedinjene Američke Države, a zahvaljujemo se posrednicima iz Katara, Egipta i Turske koji su s nama radili na ostvarenju ovog istorijskog i bez presedana događaja. Blagoslovljeni su mirotvorci!, napisao je američki predsjednik.

Nedugo nakon Trumpove objavio oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanyahu te izjavio da će Izrael uskoro dovesti sve taoce kući iz Gaze.

– Uz Božiju pomoć, sve ćemo ih dovesti kući, rekao je Netanyahu.

Kako javlja CNN, a prema izraelskom izvoru upoznatom s ovim pitanjem, izraelski taoci trebali bi biti oslobođeni u subotu ili nedjelju.

Šta kaže Hamas?

Katarski zvaničnik potvrdio je navode Trumpa te izjavio da će novoobjavljeni sporazum “dovesti do okončanja rata, oslobađanja izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika te omogućiti ulazak humanitarne pomoći”.

Hamas je u saopćenju objavio da je postignut sporazum “koji predviđa okončanje rata u Gazi, povlačenje okupacionih snaga, ulazak humanitarne pomoći i razmjenu zarobljenika”.

U saopćenju se Hamas zahvalio svim posrednicima – Kataru, Egiptu i Turskoj – te izrazio zahvalnost i američkom predsjedniku.

– Cijenimo napore američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji nastoji postići konačno okončanje rata i potpuno povlačenje okupacionih snaga iz Pojasa Gaze, navedeno je u saopćenju.

Hamas je također pozvao posrednike da primoraju Izrael “da u potpunosti ispuni obaveze iz sporazuma i da mu se ne dopusti izbjegavanje ili odgađanje provedbe dogovorenog”.

Put na Bliski istok

Podsjetimo, ranije večeras Trump je izjavio je da bi mogao otputovati na Bliski istok ovog vikenda jer pregovori o prekidu vatre u Gazi pokazuju napredak.

Obraćajući se novinarima na događaju u Bijeloj kući, Trump je rekao: “Mir za Bliski istok, ta prekrasna fraza, i nadamo se da će se ostvariti, ali je vrlo blizu, i oni se odlično snalaze”.

– Možda ću otići tamo negdje pred kraj sedmice, možda u nedjelju, dodao je Trump, napominjući da postoji “vrlo dobra šansa” za napredak u pregovorima.

– Pregovori idu vrlo dobro, rekao je američki predsjednik, pohvalivši pregovarački tim u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikh na Crvenom moru, gdje američki, turski, katarski, egipatski i izraelski zvaničnici rade na finalizaciji sporazuma između Izraela i palestinske grupe Hamas u okviru Trumpovog plana o prekidu vatre za Gazu od 20 tačaka.

– Imamo posla s Hamasom i mnogim zemljama… Sve muslimanske zemlje su uključene. Sve arapske zemlje su uključene, vrlo bogate zemlje i neke koje nisu toliko bogate, ali gotovo svi su uključeni. To se nikada prije nije dogodilo, rekao je.

