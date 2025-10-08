Trump potvrdio da bi mogao posjetiti Bliski istok ovog vikenda : Pregovori o prekidu vatre u Gazi idu vrlo dobro

Izvori bliski pregovorima koji se održavaju u Egiptu izjavili su novinarki SkyNewsa da su oprezno optimistični i vjeruju da stvari idu u dobrom smjeru.

Kažu da bi sporazum mogao biti potpisan u sljedećih 24 do 36 sati ako se nastavi ovim tempom.

Nakon toga bi se počele provoditi faze sporazuma, uključujući prekid vatre i oslobađanje talaca.

Izvori također navode da bi početna izjava mogla biti sastavljena večeras, iako i dalje postoji sporno pitanje oko konačnog popisa palestinskih zatvorenika koji bi trebali biti oslobođeni.

Znakovi napretka u pregovorima

Ovo slijedi nakon različitih naznaka optimizma iz večerašnjih pregovora, nakon što je turski ministar vanjskih poslova izjavio da je “postignut značajan napredak”.

Među sudionicima pregovora u Sharm el-Sheikhu su predstavnici Hamasa i Izraela, kao i posrednici iz SAD-a, Katara i Egipta.

Trump: Prekid vatre vrlo blizu

Donald Trump kaže da je dogovor o prekidu vatre “vrlo blizu”.

Govoreći večeras na okruglom stolu u Bijeloj kući, američki predsjednik poručuje novinarima kako je dosta optimističan oko dogovora.

“Imamo sjajan tim tamo, sjajne pregovarače. Nažalost, i na drugoj strani također sjede sjajni pregovarači. Ali mislim da će se to dogoditi, dobri su izgledi da se dogodi”, rekao je.

“Možda odem na Bliski istok krajem sedmice”

“Možda ću otići tamo krajem sedmice , možda baš u nedjelju, i postoji vrlo dobra šansa, pregovori teku vrlo dobro”, kazao je još Trump.

Dodao da su “gotovo svi” uključeni u pregovore, uključujući “muslimanske i arapske” zemlje, te da su završni pregovori s Hamasom u toku.

(Kliker.info-agencije)