Trump potpisao zakon o okončanju najduže blokade vlade u istoriji SAD

Američki predsjednik Trump je u srijedu navečer potpisao zakon o ponovnom otvaranju vlade i službenom okončanju 43-dnevnog zatvaranja ubrzo nakon što je Predstavnički dom usvojio dvostranački paket finansiranja čime se okončava najduže zatvaranje vlade u istoriji SAD , koje je ostavilo hiljade saveznih radnika bez plate i poremetilo usluge širom zemlje skoro sedam sedmica.

Paket je usvojen sa 222-209 glasova. Dva republikanca, zastupnici Thomas Massie (R-Ky.) i Greg Steube (R-Fla.), glasali su, uz većinu demokrata, protiv zakona.

Šest demokrata, kongresmeni Jared Golden (D-Maine), Adam Gray (D-Kalifornija), Don Davis (D-N.C.), Marie Gluesenkamp Perez (D-Wash.), Tom Suozzi (D-N.Y.) i Henry Cuellar (D-Texas), glasali su za, dok je vođstvo demokrata u Predstavničkom domu formalno je glasalo protiv zakona.

„Paket mjera o kojem je pregovarao Senat ne čini apsolutno ništa u rješavanju krize zdravstvene zaštite republikanaca“, navodi se u obavijesti koju je ranije ove sedmice poslala kancelarija Katherine Clark (demokratka kongresmenka iz Massachusettsa), članice manjinske stranke u Predstavničkom domu.

Inače paket finansira vladu do 30. januara, poništava otpuštanja na saveznoj razini koja su se dogodila nakon 1. oktobra i finansira ključne agencije do kraja fiskalne godine.

Važno je istači da je nakon 40 dana, osam demokrata u Senatu raskinulo sa svojom strankom u znak podrške dvostranačkom sporazumu o ponovnom otvaranju vlade.

Njihov dogovor sa republikancima u Senatu zasniva se na obećanju o glasanju o produženju subvencija Zakona o pristupačnoj njezi sljedećeg mjeseca – ali se suočava s uzlaznom putanjom u Senatu i vjerovatno se neće glasati u Predstavničkom domu.

To je razbjesnilo mnoge demokrate, zbog čega su neki su pozvali vođu manjine u Senatu Chucka Schumera (demokrata iz New Yorka) da zbog toga odstupi, javlja američki portal Axios.

(Kliker.info)