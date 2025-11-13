hamburger-icon

Kliker.info

Trump potpisao zakon o okončanju najduže blokade vlade u istoriji SAD

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Trump potpisao zakon o okončanju najduže blokade vlade u istoriji SAD

13 Novembra
05:37 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Američki predsjednik Trump je u srijedu navečer potpisao zakon o ponovnom otvaranju vlade i službenom okončanju 43-dnevnog zatvaranja ubrzo nakon što je Predstavnički dom usvojio dvostranački paket finansiranja čime se  okončava najduže  zatvaranje  vlade u istoriji SAD , koje je ostavilo hiljade saveznih radnika bez plate i poremetilo usluge širom zemlje skoro sedam sedmica.

Paket je usvojen sa 222-209 glasova. Dva republikanca, zastupnici Thomas Massie (R-Ky.) i Greg Steube (R-Fla.), glasali su, uz većinu demokrata, protiv zakona.

Šest demokrata, kongresmeni Jared Golden (D-Maine), Adam Gray (D-Kalifornija), Don Davis (D-N.C.), Marie Gluesenkamp Perez (D-Wash.), Tom Suozzi (D-N.Y.) i Henry Cuellar (D-Texas), glasali su za, dok je vođstvo demokrata u Predstavničkom domu formalno je glasalo protiv zakona.

„Paket mjera o kojem je pregovarao Senat ne čini apsolutno ništa u rješavanju krize zdravstvene zaštite republikanaca“, navodi se u obavijesti koju je ranije ove sedmice poslala kancelarija Katherine Clark (demokratka kongresmenka iz Massachusettsa), članice manjinske stranke u Predstavničkom domu.

Inače paket finansira vladu do 30. januara, poništava otpuštanja na saveznoj razini koja su se dogodila nakon 1. oktobra i finansira ključne agencije do kraja fiskalne godine.

Važno je istači da je nakon 40 dana, osam demokrata u Senatu raskinulo  sa svojom strankom u znak podrške dvostranačkom sporazumu o ponovnom otvaranju vlade.

Njihov dogovor sa republikancima u Senatu zasniva se na obećanju o glasanju o produženju subvencija Zakona o pristupačnoj njezi sljedećeg mjeseca – ali se suočava s uzlaznom putanjom u Senatu i vjerovatno se neće glasati u Predstavničkom domu.

To je razbjesnilo mnoge demokrate,  zbog čega su neki su pozvali vođu manjine u Senatu Chucka Schumera (demokrata iz New Yorka) da zbog toga odstupi, javlja američki portal Axios.

(Kliker.info)

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku