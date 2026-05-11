Trump poručio da Amerika nadzire iranski uranij: “Ako se bilo ko približi, raznijet ćemo ga”
Američki lider Donald Trump poručio je da Washington nipošto neće dozvoliti Iranu posjedovanje visoko obogaćenog uranija, naglasivši da oružane snage SAD-a vrše neprekidni monitoring nad spornim nuklearnim materijalom.
Gostujući u televizijskoj emisiji “Full Measure“, čiji je intervju objavljen u nedjelju, Trump je minimizirao važnost toga što se uranij i dalje nalazi na iranskom tlu, vjerovatno skriven ispod ostataka uništenih nuklearnih centara, prenosi Al Jazeera.
“U trenutku koji sami odaberemo, mi ćemo to riješiti. Taj materijal držimo pod potpunom kontrolom”, izjavio je Trump.
On je posebno istakao ulogu Svemirske snage (Space Force), nove grane vojske koju je utemeljio, pojasnivši da njihovi sistemi nadzora omogućavaju identifikaciju bilo koga ko pokuša prići tim lokacijama.
“Napravio sam nešto što se zove ‘Svemirske snage’ (Space Force), i oni posmatraju. Ako bi neko ušao tamo, mogli bi vam reći njegovo ime, adresu, broj značke… Ako se bilo ko približi tom mjestu, znat ćemo za to i raznijet ćemo ih”, naveo je Trump u svom stilu.
Prema njegovim riječima, nadzor je toliko detaljan da mogu saznati lične podatke bilo kojeg pojedinca na terenu, uz upozorenje da će svako ko se približi tim objektima biti meta vojnog udara.
Pitanje iranskog visoko obogaćenog uranija predstavlja jednu od najtežih tačaka u diplomatskim naporima između Washingtona i Teherana. Pregovori o primirju imaju za cilj okončanje sukoba koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael vodili protiv Irana tokom proteklih deset sedmica.
Dok administracija u Washingtonu insistira na tome da se sav uranij transportuje van granica Irana te da se nuklearne aktivnosti te zemlje trajno obustave, vlasti u Teheranu odlučno odbijaju te zahtjeve, ističući svoje pravo na nezavisni nacionalni program obogaćivanja.
