Trump ponovo promijenio mišljenje : Nikad nisam rekao da će Ukrajina dobiti rat

Tokom sastanka s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump poručio je da mu je ostao “još jedan rat za riješiti”, misleći na onaj između Rusije i Ukrajine.

Odgovarajući na novinarska pitanja, Trump je rekao da je postizanje mira u Ukrajini “gadan posao” jer “imate dvojicu lidera koji se istinski mrze”.

– Mrze se više od svega, to zapravo malo otežava stvari – rekao je američki predsjednik, kako prenosi Sky News.

Trumpa su novinari pitali misli li da Ukrajina može dobiti rat.

– Ne mislim da hoće, iako bi mogli, ali nikad nisam rekao da će pobijediti. Rekao sam samo da mogu pobijediti, da se sve može dogoditi. Rat je vrlo čudna stvar, događa se mnogo loših stvari – pojasnio je.

Trump je, kako je doznao Financial Times, navodno u petak tokom sastanka u Bijeloj kući vikao na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sugerirajući da Ukrajina treba prihvatiti Putinove zahtjeve za teritorijem kako bi se okončao rat.

