(Kliker.info)

Američki predsjednik Trump je u telefonskom razgovoru za Axios rekao da “sat otkucava” za Iran i upozorio da ako iranski režim ne dođe s boljom ponudom za sporazum “bit će mnogo jače pogođeni”.

Ova izjava dolazi u vrijeme kada američki zvaničnici kažu da Trump želi sporazum kojim bi se okončao rat, ali iransko odbijanje mnogih njegovih zahtjeva i odbijanje da napravi značajne ustupke u vezi s njegovim nuklearnim programom vratilo je vojnu opciju na stol.

Očekuje se da će Trump u utorak sazvati svoj glavni tim za nacionalnu sigurnost u Situacijskoj sobi kako bi razgovarali o vojnim opcijama, rekla su dva američka zvaničnika.

Trump je u nedjelju razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o situaciji u Iranu, dan ranije se sastao s članovima svog tima za nacionalnu sigurnost u svom golf klubu u Virginiji , rekao je za Axios jedan izvor upućen u situaciju.

Među prisutnima bili su potpredsjednik J.D. Vance, izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio i direktor CIA-e John Ratcliffe.

U isto vrijeme , pakistanski ministar unutrašnjih poslova posjetio je Teheran u subotu i nedjelju kako bi razgovarao s visokim iranskim liderima o sporazumu o okončanju rata.

Pakistan je, podjeća Axios, zvanični posrednik između SAD-a i Irana.

Katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, koji također posreduje, razgovarao je u nedjelju sa svojim pakistanskim kolegom i iranskim ministrom vanjskih poslova.

Govoreć za Axios Trump je naglasio da i dalje misli da Iran želi sporazum i rekao da čeka ažurirani iranski prijedlog, za koji se nada da će biti bolji od posljednje ponude date prije nekoliko dana.

“Želimo postići sporazum. Oni nisu tamo gdje želimo da budu. Morat će stići tamo ili će biti teško pogođeni, a oni to ne žele”, rekao je Trump.

Dodao je da će SAD udariti Iran “mnogo jače nego prije” ako ne smisle bolji prijedlog.

“Vrijeme ističe. Bolje da se brzo pokrenu ili im neće ništa ostati”, naglasio je Trump, a javlja Axios.

O mogućem nastavku rata piše i The New York Times koji je objavio, pozivajući se na dvojicu neimenovanih zvaničnika s Bliskog istoka, da se Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael pripremaju za mogućnost obnove napada na Iran, a ti udari bi mogli početi već naredne sedmice.

Prema istim izvorima, riječ je o najopsežnijim ratnim pripremama od uspostavljanja primirja.

Dvojica zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, naveli su da američke i izraelske pripreme predstavljaju najšire mjere vojne spremnosti od trenutka kada je primirje stupilo na snagu.

Ove sedmice je i američki ministar odbrane rekao zastupnicima u Kongresu (američki parlament) da Pentagon (Ministarstvo odbrane SAD-a) ima planove za različite scenarije, uključujući premještanje vojnih kapaciteta, eventualnu eskalaciju sukoba, ali i smanjenje operacija te povlačenje snaga iz regije.

Prema pisanju The New York Timesa, koji se poziva na američke zvaničnike, ako Donald Trump odluči pokrenuti napad, jedna od opcija podrazumijevala bi snažnije bombardovanje iranskih vojnih centara i infrastrukture.

Druga mogućnost bila bi kopnena operacija usmjerena na osiguravanje iranskih zaliha obogaćenog uranija, za koje se vjeruje da su zatrpane pod ruševinama nakon bombardovanja iranskih nuklearnih postrojenja tokom 12-dnevnog rata.

(Kliker.info)