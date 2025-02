Trump ponovio plan o preuzimanja Gaze jordanskom kralju Abdulahu : “Vidjet ćete veliki napredak.Sve će doći. To nije složena stvar”

“Vidjet ćete veliki napredak”, rekao je Trump jordanskom kralju pred novinarima u Ovalnoj sobi uoči njihovog sastanka. “Sve će doći. To nije složena stvar.”

Dodao je: „Prvi put ćete imati stabilnost na Bliskom istoku. A Palestinci, ili ljudi koji sada žive u Gazi, će lijepo živjeti na drugoj lokaciji. Oni će živjeti bezbjedno.”

Pod pritiskom novinara, Trump je rekao da će Palestinci živjeti “tamo gdje mi na kraju izaberemo kao grupa”, što bi moglo biti “parcela zemlje u Jordanu … parcela zemlje u Egiptu” i drugdje.

Abdullah i egipatski predsjednik Abdel-Fattah el-Sissi odbacili su Trumpove planove da nasilno preseli oko 1,9 miliona Palestinaca iz Gaze u susjedni Jordan i Egipat kako bi SAD mogle preuzeti i “posjedovati” teritoriju.

Kralj je odbio Trumpov poziv da svoju kontra ponudu podijeli s novinarima.

“Mislim da moramo imati na umu da postoji plan iz Egipta i arapskih zemalja. Pozvao nas je [saudijski prijestolonasljednik] Mohammed bin Salman na razgovore u Rijadu”, rekao je Abdullah, naglašavajući potrebu da se pronađe obostrano korisno rješenje.

“Danas ćemo imati zanimljive razgovore”, rekao je on, dodajući da je Jordan odmah spreman da primi 2.000 djece koja su bolesna od raka i drugih bolesti.

Trump je tvrdio da Sjedinjene Države neće kupiti Gazu, ali nije elaborirao svoj plan preuzimanja.

„Imaćemo to, i mi ćemo to zadržati, i postaraćemo se da bude mira, da neće biti nikakvih problema, i niko to neće dovoditi u pitanje“, rekao je.

To je sastanak sa visokim ulozima za Abdulaha koji dolazi u trenutku kada Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozoravaju da će, ako Hamas ne vrati izraelske taoce do subote podne, prekinuti primirje između Izraela i Hamasa koji je dogovoren 19. januara.

“Mislim da oni neće dati rok, lično. Mislim da žele da igraju čvrstog momka. Ali vidjećemo koliko će biti teški”, rekao je Trump u utorak, dodajući da odbacuje postepenu prirodu razmjene.

„Ili će ih vratiti do subote u 12 sati ili su svi dogovori isključeni“, rekao je.

Sporazum između Izraelaca i Hamasa o broju oslobođenih talaca za Palestince koji se drže u izraelskim zatvorima mjesecima je pregovarala Bidenova administracija zajedno s Katarom i Egiptom.

Hamas je u ponedjeljak zaprijetio da će odgoditi sljedeće planirano oslobađanje izraelskih talaca zbog, kako je rekao, izraelskog kršenja primirja. Netanyahu je u utorak rekao da je naredio izraelskoj vojsci da opkoli Gazu.

“Odluka koju sam jednoglasno donio u kabinetu je sljedeća: ako Hamas ne vrati naše taoce do subote u podne, prekid vatre će biti prekinut, a ID će se vratiti u intenzivne borbe dok Hamas konačno ne bude poražen”, rekao je on, misleći na Izraelske odbrambene snage.

Prijetnje pomoći

Uoči kraljeve posjete Washingtonu, Trump je upozorio da bi američka pomoć Jordanu i Egiptu mogla biti ugrožena ako ne ispune njegove zahtjeve za Gazu.

U utorak se činilo da se povukao, rekavši: „Ne moram da prijetim. … Mislim da smo iznad toga.”

Jordan i Egipat su glavni primaoci američke vojne i ekonomske pomoći. Prema informacijama američke vlade, SAD su Amanu pružile gotovo 1,7 milijardi dolara strane pomoći u fiskalnoj 2023., najnovijem periodu sa potpunim podacima. To je Kairu dalo oko 1,5 milijardi dolara u istom periodu.

Trump je prvi put iznio ideju o razvoju Gaze u ono što on naziva “rivijerom Bliskog istoka” tokom Netanyahuove posjete Bijeloj kući prošle nedelje. Prijedlog je izazvao šokove širom Bliskog istoka i stavio Abdullaha u tešku poziciju između održavanja vojnih i diplomatskih veza s ključnim saveznikom i narodne podrške Palestincima kod kuće.

Jordanski kralj je pod ogromnim pritiskom da održi dobre odnose sa SAD-om tokom godina dok je apsorbirao šokove od politike Washingtona koja je odlutala prema izraelskim ultradesničarskim strankama, posebno od prve Trumpove administracije, rekla je Zaha Hassan, saradnik u Carnegie Endowmentu za međunarodni mir.

“Ne postoji niz okolnosti u kojima će kralj prihvatiti raseljavanje Palestinaca u Jordan”, rekla je Hasan za Glas Amerike.

„Pitanje je egzistencijalno za kralja i njegovu stalnu vladavinu“, rekla je ona.

Prijetnja stabilnosti Jordana

Skoro 3 miliona Palestinaca je u Jordanu — izbjeglice i naturalizirani jordanski državljani palestinskog porijekla koji su došli kao izbjeglice tokom Al-Nakbe, masovnog raseljavanja Palestinaca tokom arapsko-izraelskog rata 1948. godine.

Priliv Palestinaca iz Gaze dramatično bi povećao pritisak na ionako posrnulu ekonomiju i mogao bi narušiti krhku demografsku ravnotežu u jordanskom društvu, koje uključuje stotine hiljada sirijskih izbjeglica.

Palestinci i oni koji podržavaju njihovu stvar u Jordanu neće prihvatiti više raseljavanja, rekao je Ghaith al-Omari, viši saradnik na Washington Institutu za bliskoistočnu politiku.

“Ovo će stvoriti domaće nemire”, rekao je on za Glas Amerike, dodajući da će priliv uključiti članove i pristalice Hamasa, stvarajući terorističku prijetnju za kraljevinu koja bi Jordan pretvorila u teren za napade na Izrael.

“Sve ove stvari će stvoriti vrlo, vrlo ozbiljne prijetnje stabilnosti Jordana, a možda čak i opstanku”, rekao je.

Jordanski zvaničnici odbacili su prisilno preseljenje Palestinaca kao moralno pogrešno. Palestinci su odlučni da neće napustiti zemlju koju smatraju svojom s pravom.

Trumpov plan bi također mogao poremetiti krhki mir između Izraela i Jordana prema mirovnom sporazumu iz 1994. godine.

“Taj bi sporazum bio u opasnosti, jer je zasnovan na određenim garancijama SAD-a i zasnovan na političkom rješenju za Palestince, koji su godinu dana ranije potpisali privremeni sporazum s Izraelom”, rekla je Hassan.

Izraelski krajnje desničarski političari, uključujući ministra finansija Bezalela Smotriča, podržavaju Trumpov plan, kao i većina Izraelaca, prema anketi državnog medija Channel 12.

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih naroda Francesca Albanese rekla je da je Trumpov prijedlog “nezakonit, nemoralan i neodgovoran” i gori od etničkog čišćenja.

“To je podsticanje na prisilno raseljavanje, što je međunarodni zločin”, rekla je prošle sedmice na konferenciji za novinare u Kopenhagenu.

Pod pritiskom novinara, Trump je rekao da će se držati svog plana za razvoj Gaze bez obzira na alternative koje arapske zemlje mogu ponuditi.

“Mislim da će to biti nešto što će biti veličanstveno za Palestince. Oni će biti zaljubljeni u to”, rekao je Trump. “S nekretninama sam prošao jako dobro. Mogu vam govoriti o nekretninama. Biće zaljubljeni u to.”

(Kliker.info-Glas Amerike)