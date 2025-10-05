Trump odobrio slanje 300 pripadnika Nacionalne garde u Chicago

Američki predsjednik Donald Trump odobrio je da se rasporedi 300 vojnika Nacionalne garde u Chicagu), u državi Ilinois, kako bi se suočio sa onim što on naziva kriminalom van kontrole.

Njegov potez usljedio je samo nekoliko sati pošto su imigracione vlasti saopćile da je došlo do sukoba sa demonstrantima u gradu kojim upravljaju demokrate, prenosi agencije.

Federalni i savezni lideri nedjeljama kritikuju Trumpove planove raspoređivanja trupa nazivajući ih zloupotrebom moći.

– Trump pokušava da stvori krizu – rekao je guverner Ilinoisa Jay Robert “JB” Pritzker.

Još nije poznato da li su trupe stigle u Chicago, ali svako takvo raspoređivanje će vjerovatno naići na pravne izazove.

Američki predsjednik je krajem septembra odlučio da pošalje 200 vojnika u Portland, najveći grad u Oregonu, kako bi “zaštitili federalnu imovinu”, ali je savezni sudija privremeno blokirao Trumpovu administraciju da to i provede.

Portland je posljednji grad koji je meta kontroverznog raspoređivanja trupa.

Trump je prethodno naredio da se rasporede vojnici Nacionalne garde u Los Angelesu, Washingtonu i Memphisu, gradovima kojima upravljaju demokrate.

Raspoređivanje je pokrenulo pravna i ustavna pitanja, jer trupe Nacionalne garde obično raspoređuje guverner države, a višestoljetni zakoni ograničavaju da vlada vojsku upotrebljava za unutrašnje poslove.

Zbog provođenja imigracionih zakona u gradu, u Čikagu je sve više protesta, a mnogi se organizuju ispred zgrada američke imigracione i carinske službe.

