Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne vjeruje da bi Izrael upotrijebio nuklearno oružje protiv Irana, odbacivši takvu mogućnost tokom nove konferencije za medije usred treće sedmice američko-izraelskog rata protiv Teherana.

Odgovarajući na pitanje novinara o scenariju u kojem bi Izrael posegnuo za nuklearnim oružjem ukoliko sukob dodatno eskalira, Trump je tu ideju brzo odbacio.

“Izrael to nikada ne bi uradio”, rekao je Trump.

Dodao je da su iranske vojne i infrastrukturne sposobnosti već teško pogođene i da bi, po njegovim riječima, Teheranu trebalo godinama da obnovi ono što je izgubio.

“Potukli ste ih do pakla i sada možete jednostavno otići, a njima će trebati 10 godina da obnove ni približno ono što sada imaju”, rekao je američki predsjednik.

Trumpova izjava dolazi nakon što je jedan od njegovih savjetnika, David Sacks, u nedavnom intervjuu spomenuo i takav mogući ishod, što je izazvalo dodatnu pažnju u javnosti. Hormuški moreuz i dalje blokiran uprkos američkim tvrdnjama

Govoreći o zatvorenom Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim gasom, Trump je priznao da američka vojna dominacija sama po sebi nije dovoljna da odmah obnovi plovidbu.

Na pitanje zašto, ako su Sjedinjene Države već uništile sve iranske brodove za polaganje mina, moreuz jednostavno ne bude ponovo otvoren za brodove, Trump je rekao da problem nije samo vojni, nego i komercijalni.

“Za tango je potrebno dvoje. Moramo natjerati ljude da uzmu svoj brod vrijedan milijardu dolara i, znate, pošalju ga tamo”, rekao je Trump novinarima.

Dodao je da su brodarske kompanije i dalje oprezne, čak i ako nije potvrđeno da su mine zaista postavljene.

“Ne znamo čak ni jesu li uopće postavili mine. Ali sama pomisao da jesu dovoljna je da ljudi kažu: ‘Ne treba nam to’”, rekao je. Nejasni pregovori i tvrdnje o dezinformacijama

Trump nije želio precizirati kako bi eventualni dogovor s Iranom mogao izgledati dok rat ulazi u treću sedmicu.

Umjesto toga, rekao je da je frustriran, kako tvrdi, iranskom upotrebom video-dezinformacija tokom sukoba, navodeći da su iranski mediji prikazivali snimke navodno razorene infrastrukture u Tel Avivu, Kataru i Saudijskoj Arabiji, iako, prema njegovim riječima, ti objekti nisu pogođeni.

“Oni su prikazivali zgrade u Tel Avivu kako gore do temelja, visoke zgrade kako gore. Prikazivali su zgrade u Kataru, u Saudijskoj Arabiji kako gore. A nisu gorjele. Nisu bile pogođene”, rekao je.

O mogućim kontaktima s Teheranom, Trump je kazao da razgovara “sa svima”, ali da nije siguran da je iransko rukovodstvo spremno za ozbiljan iskorak.

“Razgovaram sa svima jer ponekad iz toga izađu dobre stvari. Ali ne znam jesu li još spremni. Primaju teške udare… a mi čak ni ne znamo ko su im lideri”, rekao je. “Ne znamo da li je Khamenei živ”

Govoreći o novom iranskom vrhovnom vođi Mojtabi Khameneiju, Trump je rekao da je čuo da je Khamenei možda teško ranjen u američko-izraelskom napadu 28. februara, te da je moguće da je ostao bez noge.