Trump odgađa proglašenje pobjede : “Pobijedili smo Iran, ali ne želimo otići prerano”

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi dovršile posao.

“Nikada ne volite prerano reći da ste pobijedili. Pobijedili smo”, rekao je Trump na skupu u stilu predizborne kampanje u Hebronu, u Kentuckyju. “Sve je bilo gotovo u prvih sat vremena.”

Rekao je da su Sjedinjene Države uništile 58 iranskih ratnih brodova.

Trump je mijenjao stavove o Iranu, pripisujući američkoj vojsci zasluge za značajno slabljenje iranske vojne moći, ali se istodobno opirao brzom okončanju sukoba.

“Ne želimo otići prerano, zar ne?”, upitao je Trump. “Moramo dovršiti posao.”

Rekao je da su Sjedinjene Države “praktički uništile Iran”.

Čini se da je time dao do znanja da će Sjedinjene Države za sada nastaviti borbu.

“Ne želimo se vraćati svake dvije godine”, poručio je.

(Kliker.info-Hina)